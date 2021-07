Tyson Fury vs. Deontay Wilder III: Lupta anului la categoria grea a fost amânată

Cel mai așteptat meci de box al anului, dintre Tyson Fury vs. Deontay Wilder, la categoria grea, a fost amânat până pe 9 octombrie, din cauza faptului cu Fury a fost depistat cu coronavirus pe data de 8 iulie. Lupta va avea loc tot pe T-Mobile Arena din Las Vegas, în prezența a 20.000 de spectatori.

Din câte se pare, „The Gypsy King”, care apucase să facă doar o doză de vaccin, a luat coronavirusul de la unul dintre membrii staff-ului. Așa cum a dezvăluit promotorul său, Fury s-a simțit rău, dar nu foarte rău.

„Eu nu am un anturaj foarte mare, spre deosebire de alții, care sunt înconjurați de lingușitori. De asemenea, nu am părăsit niciun moment <bula mea>. Am fost doar acasă și la sala de antrenament. Aș fi putut să iau virusul doar de la unul dintre sparing partner. Asupra lor nu am control și se tot schimbă”, a spus englezul.

Iubitorii sportului își încercuiseră în calendar data de 24 iulie, când ar fi trebuit să se desfășoare cea de-a treia luptă dintre cei doi mari pugiliști. Tyson are un record 30 de victorii la profesioniști (dintre care 21 prin KO) și o înfrângere. Britanicul este văzut ca regele WBC la categoria grea, având un palmares impresionant. Forța și tehnica sunt completate de un psihic de fier și de dorința de a fi mereu cel mai bun.

Fury este … furios pe conaționali

Tyson Fury s-a retras din viața publică în perioada în care s-a antrenat pentru lupta cu Wilder, dar a revenit în presa britanică în ultimele zile, cu o declarație prin care și-a exprimat frustrarea că este mai puțin apreciat decât Lewis Hamilton, care și-a mutat rezidența la Monaco.

„Spre deosebire de Lewis Hamilton, eu trăiesc și plătesc taxe în Marea Britanie, numai anul trecut am dat taxe de 9 milioane de lire sterline. Nu sunt pe nicio listă de onoare, în ciuda faptului că am făcut campanii de îmbunătățire a sănătății mintale, care au salvat mii de vieți. Nu sunt trist, sunt doar dezamăgit. Mă simt ca și cum cineva foarte apropiat de mine m-a dezamăgit profund. Dar sunt fericit că sunt viu ca să îmi iau o vacanță de două săptămâni și să mă întorc la nevasta gravidă și la cei cinci copii”, a spus Fury.

Logodnica lui Wilder a ieșit la atac

Vestea amânării luptei nu i-a pictat deloc bine lui Deontay Wilder, care se simțea în formă. De altfel, Telli Swift, logodnica acestuia, nu s-a ferit să avanseze ipoteza că Fury s-a infectat intenționat pentru a evita confruntarea. „Covid-ul a fost doar o scuză. El spune că a respectat regulile de prevenție, dar eu nu cred. S-a vindecat imediat, putea să urce în ring, dar i-a fost frică. Probabil că va găsi o scuză și pentru meciul din 9 octombrie. Mă aștept la o altă amânare”, a declarat fotomodelul de origine filipineză.

Potrivit site-urilor de specialitate, amânarea este benefică pentru organizatorii care nu reușiseră să vândă multe bilete. Explicația: în lupta precedentă, Fury s-a impus foarte clar, iar cei mai mulți pasionați de box nu doresc să vadă o nouă dispută dezechilibrată. În contradicție cu spusele lui Telli Swift, specialiștii sunt de părere că Wilder este avantajat de mutarea meciului, pentru că va avea mai mult timp să se antreneze: „În felul acesta, Deontay Wilder poate evita un KO în runda a doua”.