Tricolorii mici, grupă puternică la Campionatul European

Echipa naţională de tineret, o reprezentativă care se bucură de o mare simpatie după rezultatele de anul trecut, şi-a aflat adversarele de la turneul final al Campionatului European din 2021, după tragerea la sorţi de la Nyon. Echipa noastră face parte din Grupa A, alături de Ungaria, Olanda şi Germania. Turneul se va desfăşura în Ungaria şi Slovenia. Grupa este una puternică, Olanda şi Germania nu mai au nevoie de prezentări, iar Ungaria are o generaţie foarte bună şi are şi avantajul că evoluează pe teren propriu. Euro U21 se va disputa în două etape: etapa grupelor din 24 până la 31 martie 2021 şi etapa eliminatorie, în perioada 31 mai – 6 iunie 2021, ultimă fază la care participă ocupantele primelor două locuri în fiecare grupă. Echipa noastră este la a doua participare consecutivă la turneul final al CE under 21. La ediţia precedentă, care a avut loc în Italia, în 2019, tricolorii conduşi atunci de Mirel Rădoi, au ajuns până în semifinale unde au fost eliminaţi de Germania, cu scorul de 4-2. La CE din 2021, România, antrenată de Adrian Mutu, s-a calificat după ce a ocupat locul al doilea în Grupa a VIII-a a preliminariilor, după Danemarca, dar înaintea reprezentativelor din Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord şi Malta.

Componenţa celor patru grupe este următoarea: A: Ungaria, Germania, România, Olanda; B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia; C: Rusia, Franţa, Islanda, Danemarca; D: Portugalia, Croaţia, Anglia, Elveţia.

După această competiţie, echipa noastră va evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

