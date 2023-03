Tenismenă de la CSM Zalău, medaliată cu bronz la Cupa României

Ediţia din acest an a Cupei României la categoriile Under 15 şi Under 19 a avut loc la Complexul Olimpic „Sydney” de la Izvorani, Clubul Sportiv Municipal Zalău fiind reprezentat de patru sportive antrenate de Victor Puie: Camelia Chira, Alexandra Comiati, Iarina Precup şi Mara Viman.

Cea mai bună evoluţie a avut-o Iarina Precup, care a cucerit medalia de bronz. 28 de sportive au fost prezente la această categorie pe tabloul principal, iar în primul tur, sportiva de la CSM Zalău a avut culoar liber. În optimile de finală, Precup a dispus cu 3 – 1 de Alexandra Dicu, de la Farul Constanţa. A urmat o victorie la limită, 3 – 2, în sferturile de finală, împotriva Serenei Jantea, din Râmnicu Sărat, iar în semifinale, Iarina Precup a cedat cu 2 – 3 împotriva Andreei Jifcu, de la CSS Slatina. Aceasta din urmă avea să câştige competiţia la categoria Under 15, învingându-o în finală cu 3 – 1 pe bistriţeanca Florentina Boroaică.

Camelia Chira a evoluat în grupe pentru a se califica pe tabloul principal de 32, unde a dispus în primul meci cu 3 – 2 de Daria Portase, de la CSM Galaţi. A cedat apoi în optimi în faţa finalistei Florentina Boroaică.

O victorie pe tabloul principal a obţinut şi Alexandra Comiati, 3 – 1 cu Balasz Boglarka, din Covasna. Pentru a evolua pe tabloul principal, Mara Viman a avut nevoie de meciuri în grupe, iar pe tabloul de 32 a fost eliminată din primul meci de Alessia Băncianu, cedând cu 1 – 3 în faţa acesteia.