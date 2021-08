Sute de persoane au luat parte la meciul de deschidere de la „Cupa Viitorul”

Ediţia a XVI-a a „Cupei Viitorul” a debutat luni seara, cu meciul de gală, în care, oficialităţi locale şi oameni de afaceri din zonă au evoluat împotriva unor glorii ale fotbalului românesc, conduse din teren de Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne, cel care, de altfel, a avut o contribuţie majoră în organizarea şi desfăşurarea acestui meci.

Ciprian Marica, Ionel Dănciulescu, Florin Bratu, Lucian Sânmărtean, Marius Niculae, Miodrag Belodedici, Dănuţ Lupu şi Daniel Iftodi sunt cele mai cunoscute nume care au evoluat luni seara, în faţa a sute de oameni, la Baza Sportivă „Viitorul” de la Hereclean. „Naţionala” României a fost condusă de pe margine de Mihai Stoichiţă, fostul antrenor al Stelei, actualmente şeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

„Sunt foarte fericit că am putut fi prezent la un asemenea eveniment, pentru că mi-a plăcut întotdeauna să lucrez cu copii şi să antrenez grupe de copii. Îmi place să-i văd cum se dezvoltă, sunt sigur că aici, la Viitorul, se află pe mâini bune şi vreau să vin şi în anii următori pentru a vedea progresul lor. Am rămas plăcut surprins şi de baza sportivă. Când mi s-a spus că jucăm de la ora 20, am întrebat: păi, cum, nu e seară? Şi mi s-a răspuns că este nocturnă. Felicitări tuturor pentru ce s-a realizat aici, la Viitorul”, a declarat Florin Bratu, selecţionerul României Under 21.

„Ne bucurăm că oamenii au venit în număr atât de mare să ne vadă şi i-am făcut fericiţi. Întotdeauna este o plăcere să vii într-un loc unde sunt copii, fiindcă ei sunt viitorul fotbalului românesc. Mă bucur că Dinamo a semnat şi un protocol de colaborare cu clubul Viitorul şi sperăm să fie de bun augur pentru ambele părţi”, a afirmat Ionel Dănciulescu, actualmente director general al clubului Dinamo.

„Nu mai suntem la forma bună din perioada când eram jucători activi, dar este important că ne întâlnim la astfel de evenimente şi cu oameni care fac lucruri bune pentru fotbalul din România. Am întâlnit oameni de calitate şi mă bucur. Este obligatoriu să punem bazele pe copii şi juniori. Dacă nu facem acest lucru, tot fotbalul românesc la nivel de seniori va avea de suferit”, este de părere Lucian Sânmărtean.

„Astfel de evenimente merită susţinute, de aceea ne şi aflăm aici. Susţinem sportul şi ne bucurăm că putem să încurajăm tinerii să facă sport. Se vede că oamenii de aici îşi doresc să facă ceva pentru comunitatea lor. Mă bucur că investesc în sport şi îi felicit pentru organizare”, a declarat Ciprian Marica, unul dintre finanţatorii clubului Farul Constanţa.

Partida de luni seara a fost câştigată de „internaţionali” cu scorul de 7 – 6, după ce la pauză, echipa sălăjenilor a condus cu 2 – 1. Pentru echipa sălăjenilor au marcat Cristian Lazăr – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Adrian Dobocan (2) – şeful ISU „Porolissum” Sălaj, Marius Cozma – fostul mijlocaş al Armăturii Zalău, Sever Pencu – şeful STS Sălaj şi fostul jucător al CFR-ului şi Universităţii Cluj, Laszlo Sepsi. Pentru echipa ministrului Lucian Bode au marcat Marius Niculae (2), Ionel Dănciulescu, Florin Bratu, Florin Constantinovici, Robert Sighiartău şi Valentin Savadoşi.