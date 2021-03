Sportul Şimleu a învins „republicanii” Universităţii Cluj în penultimul amical al iernii

După o serie de jocuri amicale, Sportul Şimleu Silvaniei a efectuat un stagiu de pregătire pe plan local, cu două săptămâni înainte de reluarea campionatului. Echipa pregătită de George Zima a început pregătirea în urmă cu o lună, iar până în prezent a susţinut şase amicale, în care a înregistrat trei victorii, două remize şi o înfrângere. În primul duel, şimleuanii au remizat, 2 – 2 cu Recolta Dorolţ, apoi au învins cu 1 – 0 pe Luceafărul Oradea. La câteva zile, Sportul a pierdut cu 0 – 4 duelul cu formaţia din Liga a II-a, AFC Comuna Recea, după care a învins cu 2 – 0 Sănătatea Cluj. Şimleuanii au mai susţinut un amical cu Luceafărul Oradea, încheiat la egalitate, 1 – 1. Cantonamentul pe plan local s-a încheiat cu un amical împotriva juniorilor republicani de la Universitatea Cluj, joc pe care Sportul Şimleu l-a câştigat cu 3 – 2, după ce a fost condusă cu 0 – 2.

Golurile formaţiei sălăjene au fost înscris de Mansour, Ciaca şi Lazăr.

„În primul rând, mă bucur că s-au făcut din nou sacrificii financiare şi am reuşit să intrăm în cantonament, chiar dacă pe plan local, unde am avut condiţii bune de pregătire. Un ciclu săptămânal greu, cu încărcătură fizică mare, dar şi mentală, în care jucătorii au răspuns pozitiv la cerinţele noastre de pregătire şi nu numai. Am întâlnit o echipă de juniori cu reale calităţi tehnice şi crescuţi în spiritul Universităţii Cluj. Am dominat partida pe tot parcursul meciului şi, pe fond de oboseală, am reuşit să arătăm un joc elaborat în faza de construcţie. Am dus mingea de foarte multe ori în careul advers, dar din nou am avut probleme la alegerea procedeului tehnic pentru a finaliza sau la ultimul pas. Deşi am avut o posesie bună, m-a nemulţumit total şi sunt suparat pe jucatori că am fost conduşi cu două goluri, pe fondul unor greşeli individuale nepermise. Mă bucur că băieţii nu au clacat şi am întors rezultatul în favoarea noastră”, a declarat antrenorul Şimleului, George Zima.

Până la reluarea Ligii a III-a, Sportul Şimleu va mai susţine un amical cu Unirea Dej, programat miercuri, la Ip, începând cu ora 14.