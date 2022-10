Simona Halep, suspendată pentru doping

De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziţie cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit să dovedesc că n-am luat niciodată intenţionat o substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare şi povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, este prima reacţie a Simonei Halep.

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep în urma unui test de doping pozitiv, informează G4Media. Instituţia afirmă că Halep a folosit o substanţă numită Roxadustat, inclusă în lista de substanţe interzise din 2022 a Agenţiei Mondiale Anti-Doping (WADA).

„Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a confirmat că Simona Halep, o jucătoare română de tenis în vârstă de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping în tenis (TADP) din 2022. ITIA i-a trimis jucătoarei o notificare de preîncărcare privind o încălcare a regulilor antidoping la 7 octombrie 2022 în temeiul articolului 2.1 din Program (prezenţa unei substanţe interzise în proba unui jucător) şi/sau al articolului 2.2 (utilizarea unei substanţe interzise fără o AUT valabilă)” se arată în comunicatul agenţiei.

Simona Halep a transmis pe Facebook că „nu s-a dopat niciodată şi că va lupta pentru a dovedi că acuzaţiile sunt nefondate”.