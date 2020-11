Şimleuanul Liviu Antal a devenit campion al Lituaniei

Transferat în 2017 la formaţia lituaniană, Zalgiris Vilnius, Liviu Antal a traversat o perioadă foarte bună la acest club. Fotbalistul şimleuan a cucerit cu echipa la care evoluează de trei ani Cupa Lituaniei şi Supercupa. Totdată, Antal a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul lituanian, dar şi golgheterul competiţiei în 2018, cu 23 de goluri marcate. Un singur trofeu i-a mai lipsit fotbalistului sălăjean, cel de campion al Lituaniei, pe care l-a cucerit la finele săptămânii trecute.

„Mă bucur că am câştigat şi campionatul în Lituania, asta îmi lipsea din vitrină, deoarece cupa, supercupa, titlul de golgheter şi cel mai bun jucător le aveam. Mai lipsea campionatul. Acum pot să vin acasă împlinit şi bucuros. A fost un sezon ciudat şi greu, ţinand cont de situaţia actuală cu acest virus. La un momendat, cei de la Suduva au avut opt pucte avans faţă de noi, iar acest lucru face ca acest trofeu să fie şi mai „delicios”, ne-a declarat fotbalistul.

Înaintea ultimei runde, echipa la care evoluează şimleuanul era pe locul secund, la un punct în spatele fostei campioane, Suduva. Zalgiris a învins pe teren propriu cu scorul de 3 – 0, într-un meci în care Liviu Antal a fost titular.

În actualul sezon, şimleuanul s-a confurntat şi cu o serie de probleme de sănătate, care nu i-au permis să evolueze la capacitate maximă, aşa cum s-a întâmplat în sezoanele anterioare.

„Ce ţine de goluri, anul acesta am avut un an mai greu, pentru că am pierdut starul campionatului din cauza unei accidentari. Dar, în total, am nouă goluri, din care şase în campionat, două în cupele europene şi unul în cupă”, a mai afirmat mijlocaşul de 31 de ani.

Pentru Liviu Antal este al doilea titlu cucerit în carieră, după cel din 2011, cu Oţelul Galaţi.

