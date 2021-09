Se îngroașă gluma la SCM Zalău. “Lucrurile au degenerat la acest club”

După cinci etape scurse din actualul sezon, promovarea în Liga a II-a pare să fie, mai degrabă un vis frumos pentru SCM Zalău, decât un obiectiv realizabil. Echipa pregătită de George Zima și Alexandru Pop a suferit a treia înfrângere consecutivă și a doua umilință consecutivă pe teren propriu. După eșecul în fața celor de la Sportul Șimleu, formația zălăuană a cedat inexplicabil, sâmbătă după-amiaza, tot pe teren propriu, în fața echipei Lotus Băile Felix.

SCM Zalău a fost învinsă cu scorul de 0 – 3, la finalul unui meci în care nu a avut nicio ocazie clară la poarta adversă. Oaspeții au deschis scorul după numai nouă minute de joc, prin Codoban, care a transformat un penalty, iar în minutul 28, formația bihoreană a înscris pentru 2 – 0, prin Făgărășanu, stabilind scorul pauzei. În prima parte, Zalăul a rămas și fără portarul Miron, revenit după o lungă accidentare. Goalkeeper-ul formației zălăuane a fost eliminat pentru injurii aduse centralului, locul său în poartă fiind luat de Andrei Pop. Rămasă în zece oameni, SCM Zalău nu a surprins cu nimic nici în partea secundă, iar în minutul 85, oaspeții au mai înscris o dată, prin Codoban.

George Zima: „Lucrurile au degenerat la acest club”

“Din păcate, tot ce este negativ se leagă. Vreau să subliniez că nu ne iese nimic, dar degeaba îmi asum eu din cuvinte, fiindcă nu putem să rezolvăm nimic din vorbe. Lucrurile trebuie să se vadă prin fapte, iar eu cred că muncesc mult și îmi doresc mult. Am arătat multe lucruri pozitive, dar trebuie să fim și noi, oamenii, mai buni unii cu alții. Eu nu am nevoie de scuze pentru ceea ce înseamnă procesul meu de pregătire, dar nu înțeleg care ar fi plăcerea dacă vine alt antrenor, deoarece, într-un final, clubul suferă. Îmi doream să rămânem modești la victorii și uniți la înfrângeri. Nu caut scuze, dar vreau ca iarba să fie tunsă când trebuie tunsă, nu să așteptăm o săptămână să ni se tundă iarba, iar hainele să ni se spele în continuare, chiar dacă am greșit eu, ca antrenor. Vreau să nu ni se anuleze cantonamentele și nici ca jucătorii să fie amendați cu o zi înainte de joc pentru că au purtat niște tricouri pentru susținerea mea. Conducerea să își asume tot ce se întâmplă, să vină în fața mea și să discutăm pentru binele echipei. Eu nu îmi voi da demisia, dar să vină conducerea în fața mea, să îți asume și să spună că eu sunt problema. Și să vină și în fața dumneavoastră, așa cum am venit și eu. Lucrurile au degenerat la acest club, iar dacă eu sunt problema, mă retrag cu durere în suflet că nu am reușit ceea ce mi-am dorit. ”, a declarant antrenorul George Zima la finalul partidei.