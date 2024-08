Se desfiinţează echipa de fotbal CS Luceafărul Bălan

CS LUCEAFĂRUL BĂLAN

BĂLAN

JUDEŢUL SĂLAJ

STR. PRINIPALĂ NR.344

Nr. 17/14.08.2024

DECIZIE

Conducerea Clubului Luceafărul Bălan doreşte să vă aducă la cunoştinţă hotărârea de a nu mai continua în campionatul viitor, în urma unei analize a situaţiei actuale. Această grea decizie a fost luată din mai multe motive: unul dintre ele este lipsa de fonduri pe care Primăria nu ni le-a alocat în totalitate timp de 3 ani – Clubul Luceafărul Bălan suportând aproape toate cheltuielile, până şi lavabila de la teren, benzina, întreţinerea terenului (tuns, semănat iarbă), vopsit vestiare etc. Nu am cerut fonduri nici un sfert din cât aloca fostul primar Maghiar Isaia şi după cum ştiţi în timp toate cheltuielile s-au triplat, câteodată fiind mai mult decât triple. Alt motiv dureros este umilirea şi îngenuncherea noastră din campionatul trecut de către Conducerea AJF SĂLAJ (noi aducând jucători profesionişti – dânşii trimiţând arbitri care au influenţat negativ spectacolul fotbalistic) atât în timpul campionatului cât şi în Cupa României (cu părere de rău şi pentru alte echipe aflate în vizor). Dacă nu ne umileau ei sau Primăria noi mergeam mai departe, mai făceam un efort pentru ca Luceafărul Bălan are fonduri pentru mai mulţi ani de acum înainte; pasiunea, implicarea şi dăruirea pentru fotbal încă există DAR ne-am săturat de toate manevrele şi piedicile venite din partea lor, de toată răutatea pe care am fost obligaţi toţi să o suportăm.

Dorim să vă mulţumim (şi să vă aplaudăm şi noi pe voi) suporterii noştri din comuna Bălan şi nu numai, toţi oamenii de fotbal care ne cunosc sau ne-au cunoscut, care au fost alături de noi la bucurii şi tristeţi, care au trăit cu noi pe terenul de fotbal tot ceea ce se poate simţi când te implici total într-un sport minunat cum e fotbalul. Vă rugăm să ne iertaţi pentru această decizie, dar NU A FOST DIN CAUZA NOASTRĂ. Cei care au vrut să desfiinţeze echipa LUCEAFĂRUL BĂLAN, din păcate au reuşit. Ştim că suferiţi pentru echipa noastră, ne doare Sufletul că s-a întâmplat aşa. Vă mulţumim încă odată pentru tot suportul vostru, vă dorim multă sănătate şi tot ceea ce vă doriţi să devină realitate.

CONDUCEREA

CS LUCEAFĂRUL BĂLAN