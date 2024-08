Nume sonore şi la ediţia din acest an a Cupei Viitorul

Tradiţia continuă la Viitorul Zalău, clubul manageriat de Daniel Sabou organizând în perioada 20 – 22 august cea de-a XIX-a ediţie a Cupei Viitorul. Numele sonore din fotbalul românesc nu vor lipsi nici în acest an, fiind invitaţi Miodrag Belodedici, Ciprian Marica, Marius Niculae, Ionel Dănciulescu şi Adrian Neaga.

Evenimentul va începe cu meciul de gală dintre fostele glorii şi prietenii Clubului Viitorul, programat luni, 19 august, de la ora 20, la Baza Sportivă „Viitorul” din Hereclean, iar din data de 20 august vor începe jocurile la cele opt categorii de vârstă: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 şi 2018. Având în vedere că la Stadionul Municipal se efectuează în această perioadă lucrări de întreţinere a gazonului, meciurile se vor desfăşura la Baza Sportivă din Hereclean, pe terenul din Mirşid şi pe Stadionul „Măgura” din Şimleu Silvaniei.

Dinamo Bucureşti, Petrolul Ploieşti, CFR Cluj, Gloria Bistriţa-Năsăud, Universitatea Cluj, ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş, Atletico Arad şi Il Calcio Satu Mare se numără printre cele peste 75 de echipe participante la Cupa Viitorul.

„Este o mare bucurie că an de an reuşim să ducem mai departe această tradiţie a Cupei Viitorul. Am început cu câteva echipe la prima ediţie, iar în ultimii ani am reuşit să facem din această competiţie o adevărată sărbătoare. Vor fi prezenţi şi în acest an foşti jucători din fotbalul românesc, pe care iubitorii acestui sport îi vor putea vedea la meciul de deschidere, de luni seara. Sperăm că va fi un eveniment reuşit şi în acest an”, ne-a declarat Daniel Sabou, membru fondator al CS Viitorul.

Parada echipelor va avea loc marţi, începând cu ora 19, pe Bulevardul Mihai Viteazul.