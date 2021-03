SCM Zalău, eşec ruşinos în faţa echipei de pe locul şapte

Unde este SCM Zalău din 2020? Cam asta este întrebarea pe care şi-o pun iubitorii fotbalului din municipiului, după ce formaţia zălăuană a înregistrat două înfrângeri în cele trei partide oficiale disputate în acest an. Aceasta, în ideea în care, cu aceiaşi antrenori şi jucători, SCM Zalău nu a pierdut nici un meci în 2020, terminând prima parte a campionatului pe locul întâi, cu un avans de patru puncte faţă de ocupanta locului secund, Minaur Baia Mare şi de şapte puncte faţă de CAO Oradea, echipa de pe locul trei.

Formaţia pregătită de Marius Paşca şi Alexandru Pop a pierdut sâmbătă cu scorul de 3 – 0, pe teren propriu, în faţa echipei de pe locul şapte, CSC Sânmartin, fiind primul eşes pe teren propriu din actualul sezon şi al doilea în campionat, după cel suferit în prima etapă a anului, pe terenul celor de la Someşul Dej. Eşecul de sâmbătă este unul greu de digerat, mai ales că formaţia zălăuană a evoluat aproape o repriză în superioritate numerică, interval de timp în care a primit două din cele trei goluri marcate de oaspeţi.

Dacă în prima repriză, evoluţia gazdelor a fost destul de bună, iar oaspeţii nu au avut nici un şut pe spaţiul porţii, de la vestiare a ieşit parcă un SCM Zalău total diferit. Antrenorul Paşca a efectuat şi trei schimbări la pauză, locul portarului Miron fiind luat de juniorul Antrei Pop, în timp ce pe teren au intrat Istrate şi Sebastian Duma, înlocuindu-i pe juniorul Forna şi pe Calugher. Sânmartin a înscris imediat după reluare, în minutul 47, prin Ionuţ Ban, iar în minutul 65, Paul Suciu a majorat avantajul bihorenilor, profitând de o eroare inexplicabilă a mijlocaşului Istrate, care le-a dat posibilitatea adversarilor să scape pe contraatac. Golul al treilea a fost marcat de Alexandru Sorian, în minutul 73, acesta învingându-l pe portarul Pop cu un şut de la aproximtiv 25 de metri, trimis din lovitură liberă.

Cea mai mare ocazie a Zalăului s-a consumat în minutul 79, când Florin Istrate a trimis balonul în bară.

„Este greu de digerat un astfel de rezultat. Adversarii nu ne-au creat probleme în prima parte, iar la pauză am vrut să forţez câştigarea celor trei puncte, de aceea am şi făcut acele schimbări. Probabil m-am grăbit puţin. Nu ne-am creat nici noi ocazii foarte mari în prima parte, dar nu puteam concepe că nu vom câştiga acest joc. Din păcate, mă nemulţumeşte total atitudinea unor jucători, este o discrepanţă mare între ceea ce le oferă clubul şi ce oferă ei acestei echipe prin joc şi atitudine. Urmează o săptămână decisivă pentru mulţi jucători, fiindcă nu pot să accept o astfel de atitudine din partea unora. Ne aşteaptă un meci foarte greu la Baia Mare, un joc pentru primul loc. Am spus-o la începutul anului că va fi un retur de foc, dar sper să terminăm pe unul dintre locurile ce duc la baraj”, a declarat Marius Paşca după eşecul de sâmbătă.

După rezultatul de sâmbătă, SCM Zalău se menţine pe prima poziţie, dar la un singur punct avans faţă de Minaur Baia Mare şi la trei lungimi de CAO Oradea, formaţia de pe locul trei.

Sportul Şimleu, învinsă categoric la Oradea

Cealaltă reprezentantă a Sălajului în Liga a III-a, Sportul Şimleu, a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la CAO Oradea. Antrenorul George Zima s-a confruntat cu probleme de lot înaintea acestui joc, iar pe banca de rezervă a avut trei jucători de câmp sub 18 ani. Până în minutul 35, şimleuanii au rezistat în faţa formaţiei de pe locul trei, iar cu 15 minute înainte de pauză, codoban a deschis scorul. În minutul 44, Marius Hosu a marcat pentru 2 – 0, iar în minutul 51, Codoban a reuşit „dubla”. Tabela a încis-o Dobrescu, în minutul 75.

După acest rezultat, Sportul Şimleu se situează pe locul şapte, cu 16 puncte, urmând ca în etapa viitoare să primească vizita celor de la Someşul Dej.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Luceafărul Oradea – Minaur Baia Mare 0 – 1, Someşul Dej – Gloria Bistriţa 1 – 2, şi Progresul Şomcuta Mare – CSM Satu Mare 1 – 1.