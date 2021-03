Trei plante care combat astenia de primăvară

Dacă în această perioadă te simţi obosit şi ai o stare accentuată de slăbiciune ori dureri de cap este posibil să fii o victimă a asteniei de primăvară. Dacă mai adăugăm și efectele nocive, din punct de vedere psihic, ale perioadei pandemice pe care încă o traversăm, atunci starea se poate agrava. Fitoterapeuţii îţi recomandă câteva remedii naturale care te vor ajuta să scapi cât mai repede de aceste simptome. Sunătoarea: această plantă este renumită pentru proprietăţile antidepresive, fiind frecvent recomandată ca tratament adjuvant în terapia depresiei. Prepară o infuzie din una două linguriţe de plantă la o cană cu apă clocotită şi bea câte una-două căni pe zi. Atenţie însă la doza zilnică recomandată! Potrivit medicului de familie Ruxandra Constantina, cu competenţe în apifitoterapie, consumul excesiv de ceai de sunătoare favorizează apariţia migrenelor. De asemenea, în timpul curei cu ceai de sunătoare se vor evita o serie de alimente, precum brânzeturile fermentate, drojdia de bere, ciocolata şi castraveţii conservaţi (în oţet). Pentru a obţine rezultate, cura se recomandă timp de 21 de zile. Valeriana: un alt remediu eficient anti-astenie este valeriana. Această plantă are acţiune sedativă, antidepresivă şi miorelaxantă. Se recomandă câte zece picături de tinctură de valeriană, de câte trei ori pe zi, până la dispariţia simptomelor. De asemenea, valeriana poate fi administrată şi sub formă de capsule care se găsesc la Plafar. Se recomandă între două şi patru capsule pe zi în funcţie de severitatea simptomelor. Urzica: două mâini de frunze de urzică se pun în 200 ml de apă, într-un vas de ceramină, şi se lasă la macerat timp de trei ore. Ulterior, amestecul se strecoară. Apa rezultată se bea, iar frunzele se pot prepara. Urzicile sunt recunoscute pentru acţiunea antidepresivă datorată conţinutului bogat în vitamine (A, B2, C) şi minerale (magneziu, fier) care înlătură oboseala.

Share Tweet Share