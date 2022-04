Schimbare de situaţie: Bogdan Andone, prea scump pentru SCM Zalău

SCM Zalău a schimbat doi antrenori în actualul sezon, George Zima plecând după nouă etape, iar Dorin Toma, la finalul sezonului regulat. Actualul „principal” este Marius Muntean, însă conducerea intenţionează să aducă un antrenor cu care să obţină promovarea în Liga a II-a în sezonul viitor.

Bogdan Andone, cel care a antrenat în trecut şi titrata FCSB, a purtat tratative cu cei din conducerea zălăuană, fiind prezent sâmbătă, la partida dintre SCM Zalău şi Sportul Şimleu. Acesta a fost alături de sătmăreanul Cosmin Iuhas, un fost jucător al FC Silvania Şimleu Silvaniei, pe care Andone intenţiona să-l aibă secund la Zalău.

Înţelegerile dintre cele două părţi nu s-au concretizat, motivul fiind, potrivit unor surse apropiate, pretenţiile financiare prea mari din partea antrenorului Bogdan Andone.

„Am avut mai multe discuţii cu cei care se ocupă de club, cărora le mulţumesc pentru oferta făcută. Nu am spus că preiau echipa şi de aceea am zis că asa este corect, să mă duc acolo să vorbesc cu dânşii, să le spun că nu pot face acest pas. Nu se ştie ce ne va aduce viitorul, dar nu în acest an. Să ştiţi că sunt condiţii foarte bune pentru a treia divizie, s-au făcut renovări la stadion, salariile sunt decente, deci nu acesta este motivul refuzului. Am unele discuţii cu cineva şi sper să se finalizeze pozitiv până la urmă”, a declarat Andone la digisport.ro

În această situaţie, Marius Muntean va rămâne, cel mai probabil, antrenor principal până la finalul actualului sezon, urmând ca noul principal să vină doar din vară.

În primele două partide cu Muntean în funcţia de antrenor principal, SCM Zalău a învin cu 8 – 0 Luceafărul Oradea şi cu 5 – 1 Sportul Şimleu Silvaniei.