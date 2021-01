ŞAPTE ANI ÎN TOP 10 WTA Halep, cea mai constantă jucătoare de tenis aflată în activitate

Simona Halep reuşeşte o adevărată demonstraţie de forţă, de şapte ani se află neîntrerupt în Top 10 WTA. Sportiva noastră a ajuns la săptămâna consecutivă cu numărul 346 între cele mai bune zece jucătoare din lume. Doar Martina Navratilova (1.000), Chris Evert (746), Stefanie Graf (625), Gabriela Sabatini (508), Pam Shriver (458), Arantxa Sanchez-Vicario (429) şi Hana Mandlikova (421) au mai multe săptămâni la rând în Top 10 WTA, dar niciuna dintre ele nu se mai află în activitate. Din rândul jucătoarelor active, Karolina Pliskova (209 de săptămâni la rând, din 12 septembrie 2016) şi Elina Svitolina (173, din 22 mai, 2017) sunt cele mai „apropiate” de Halep. Aflată în Australia pentru a participa la primul mare turneu al anului, Halep a vorbit într-un interviu acordat WTA Insider despre resorturile care au ajutat-o să se menţină la un nivel înalt pentru foarte mult timp: „Mentalitatea mea de jucătoare a fost tot timpul că trebuie să fiu permanent suficient de bună pentru a obţine rezultate. Nu m-am concentrat pe turnee sau grand slam-uri. M-am concentrat în fiecare săptămână pe muncă, în fiecare an, pentru a mă dedica acestui sport. Tot ce am făcut de când aveam 14 ani a fost pentru tenis, iar accentul meu a fost să văd cât de bună pot fi. Caut perfecţiunea, asta e sigur. Dar, în acelaşi timp, ştiu că perfecţiunea nu există. Aşadar, am putut să-mi accept imperfecţiunea de multe ori şi am încercat să o apropii de perfecţiune. Poate faptul că am tins tot timpul spre perfecţiune m-a făcut să-mi împing limitele mai sus”. Halep a vorbit şi despre perioada de carantină din Australia: „Lucrurile sunt foarte bune aici, în Adelaide. Avem condiţii bune. Pot spune că este un pic mai dificil pentru că atunci când joci un turneu poţi sta toată ziua la terenuri, deci nu eşti obligat să petreci toată ziua în cameră dacă rămâi la terenuri. Deci, acest lucru este mai dificil. Dar ştim cu toţii restricţiile şi că, dacă cineva este testat pozitiv în avion, întregul avion trebuie să se izoleze şi trebuie să schimbăm hotelul, lucru de care m-am speriat puţin la început. Chiar dacă o singură persoană este pozitivă în avion, ştiam că aici, în Australia de Sud, ne vor muta la un hotel, întregul avion, nu doar apropiaţii sau o secţiune a avionului. Aşa că am fost puţin stresată în legătură cu asta, trebuie să recunosc. Dar am avut noroc, foarte mult noroc, că nimeni nu a avut rezultate pozitive în avion şi am putut petrece întreaga carantină în mod normal.”

Obiectivele Simonei Halep pentru acest an rămân la nivel înalt, dar principala miză o constitue medalia la Jocurile Olimpice : „Ambiţia, pot spune, este pentru fiecare turneu pe care îl joc. Întotdeauna am spus că fiecare turneu este important pentru mine şi că nu consider că unele turnee sunt mai importante decât celelalte. Deci, când merg la un turneu, vreau să dau sută la sută. Dar acum nu ştii ce se va întâmpla săptămâna viitoare, aşa că trebuie să fii concentrat suta la sută pentru ceea ce ai în acea săptămână. Am învăţat de anul trecut că trebuie să trăieşti în fiecare zi. Obiectivul principal este o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo şi să pot concura la cel mai înalt nivel, dar fiecare turneu este un obiectiv pentru mine anul acesta.”

Simona Halep, care ocupă locul 2 WTA, va disputa primul ei meci din 2021 împotriva liderului acestui clasament, australianca Ashleigh Barty, astăzi, în cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide. După acest turneu, jucătorii şi jucătoarele vor pleca la Melbourne, unde vor participa la turneele dinaintea Australian Open.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro