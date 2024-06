Şapte ani fără „Uriaşul din Carpaţi”

Era un munte de om. Şi la fel de mare i-a fost şi sufletul. Pe cât de masiv era, pe atât de blândă-i era vocea atunci când aveai bucuria să porţi un dialog cu el. A fost şi va rămâne cel mai consacrat aruncător de greutate din România şi unul dintre cei mai valoroşi sportivi din istoria sportului sălăjean şi românesc.

Gheorghe Guşet ne-a părăsit în ziua de 12 iunie 2017, după două intervenţii chirurgicale pe cord deschis în decurs de numai trei zile, la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

„Gheorghe Călin Guşet a murit. Acum câteva minute a pierdut bătălia cu viaţa. Se pare că Dumnezeu a avut alte planuri cu tine. Îţi mulţumesc pentru toţi cei 21 de ani petrecuţi împreună, pentru tot ce am realizat împreună în viaţă şi în sport! Ţi-am promis că voi fi lângă tine mereu şi am fost până în ultimul moment al vieţii tale. Tu mi-ai promis înainte de operaţie că te întorci la mine. E prima dată când tu nu te ţii de cuvânt. Te iubesc aşa cum nu am iubit pe nimeni altcineva şi nimeni niciodată nu te va înlocui în inima mea!! Drum lin, dragostea mea. Dumnezeu să te odihnească în pace iubirea vieţii mele”, este mesajul din urmă cu şapte ani al fostei soţii şi antrenoare, Lorena Boberschi.

A cucerit multe, foarte multe medalii pe plan naţional şi internaţional. Când i-am făcut prima vizită acasă în calitate de jurnalist, am rămas de două ori încremenit: prima dată când a apărut pe un hol lung din ultima cameră a apartamentului, iar a doua oară, când m-a poftit în sufragerie, pentru a-mi prezenta trofeele, medaliile, diplomele şi alte premii pe care l-a primit de-a lungul anilor. Din păcate, lupta cu moartea nu a mai câştigat-o, iar în ziua de 14 iunie, familia, prietenii, foştii colegi şi antrenori cu renume din atletismul românesc l-au condus pe ultimul drum pe cel care a fost Gheorghe Călin Guşet. „Greul” zălăuan este înmormântat în Cimitirul Ortodox din Zalău.

Nu te vom uita niciodată, Uriaşule!

