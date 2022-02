ROMÂNIA, la Jocurile Olimpice de iarnă, Beijing 2022

Motto: „Mai rapid, mai înalt, mai puternic – Împreună!” (Citius, Altius, Fortius – Communis!).

Deviză olimpică, în interpretare chinezească

Jocurile Olimpice (JO) de iarnă au fost organizate pentru prima dată la Chamonix (Franța, 25 ianuarie-5 februarie 1924). România a participat de 22 de ori la JO de iarnă, lipsând la edițiile din anii 1924 și 1960. Cea mai bună performanță a olimpicilor noștri este medalia de bronz, cucerită de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe (bob 2 persoane), la JO de iarnă din anul 1968 (Grenoble, Franța).Cea de-a XXIV-a ediție a JO de iarnă se desfășoară în perioada 4 – 20 februarie 2022, la Beijing (China), sub sloganul oficial „Împreună, pentru un viitor comun”. De fapt, această ediție a început miercuri, 2 februarie a.c., cu proba ce curling. La Beijing s-au desfășurat și JO de vară 2008. Este o premieră mondială faptul că un oraș organizează, atât o ediție de vară, cât și una de iarnă a JO (!).

La Beijing sunt prezenți aproape 3.000 de sportivi din 91 de țări cu Comitete Olimpice Naționale, care vor concura pentru cele 109 medalii, la 15 discipline olimpice.Mascota acestor JO este un urs panda, numit „Bing Dwen Dwen” („bing”= gheață, iar „dwen dwen” = puternic și plin de viață). Din cauza condițiilor meteorologice, pe pârtiile de concurs va fi zăpadă 100% artificială! Medaliile olimpice vor fi însoțite de buchete de flori tricotate din lână, reprezentând trandafiri albi, roz și roșii, precum și ramuri de măslin, lauri, flori de osmanthus și de crin.Nu s-au vândut bilete, iar spectatorii invitați vor fi testați, vor purta mască de protecție și nu vor putea depăși 30% din capacitatea fiecărei arene sportive respective, în conformitate cu „deviza” în condiții de pandemie: simplu, sigur, splendid (!).

După prezentarea oficialităților principale, reprezentanții celor 56 de grupuri etnice de pe teritoriul Chinei, de diverse vârste și funcții, au purtat, din mână în mână, Steagul Chinei până la catarg. Iar în timpul arborării acestuia, s-a interpretat Imnul Național al Republicii Populare Chineze.

Delegația României, în frunte cu domnii: Mihai Covaliu – președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și George Boroi – secretar general al COSR, este formată din 22 de sportivi olimpici (8 – feminin și 14 – masculin), tehnicieni și oficiali. Șef de Misiune este domnul Florin Mișcă – secretar general adjunct al COSR, iar delegația noastră este cazată în cele trei Sate Olimpice din: Beijing, Yanqing și Zhangjiakou. Purtători de Drapel au fost:Raluca Strămăturaru (sanie, 36 de ani,) și Paul Pepene (schi fond, 33 de ani) – amândoi la a patra participare la JO de Iarnă.Mulțumesc doamnelor: Simona Tabără Amânar – director al Academiei Olimpice Române și Liliana Dorneanu – expert sportiv în cadrul Departamentului Sport al COSR, pentru sprijinul acordat cu privire la „datele tehnice” ale TEAM ROMÂNIA!

Olimpicii noștrivor concura la opt sporturi, dornici să urce în clasamentele respective.

În acest context, domnul Mihai Covaliu a declarat: „La disciplinele de iarnă mi se pare puțin mai greu decât la sporturile de vară. Aici sunt mai multe lucruri care contează, mai multe detalii.Începând cu echipamentul, cu condițiile atmosferice, cu vremea, cu materialul pe care concurezi. Vorbim aici de zăpadă artificială. (…) Am spus la plecarea din țară că îmi doresc cât mai mulți sportivi cu puncte: locurile 1-6. Dacă pe podium, știm cu toții, este foarte greu să ajungi, sunt sportivi foarte experimentați și cu greu se poate ajunge în elită, eu am încredere în Mihai Tentea, că poate conduce bobul foarte bine, să ajungă în preajma podiumului. La fel, și Andreea Grecu poate face un rezultat bun. Raluca Strămăturaru are cea mai mare experiență la ora actuală din lotul României, la fel, și Paul Pepene. (…) Raluca a fost foarte aproape la PeyongChang, în urmă cu patru ani, i-au lipsit câteva zecimi de secundă pentru a ajunge în apropierea podiumului și chiar pe podium.Sunt și fetele de la bobul de două persoane, Katharina Wick și Andreea Grecu. (…) Fără să punem presiune foarte mare pe sportivi, ne așteptăm să facă o cursă bună, să fie liniștiți, în momentul în care vor intra în competiție și să aibă încredere că, aici, este momentul lor, și pot face cea mai bună performanță a vieții lor”.

Iată nominalizarea olimpicilor români, precum și a echipelor tehnice:

Sanie – Raluca Strămăturaru (feminin, ștafetă), Valentin Crețu (masculin, ștafetă), Marian Gîtlan- Darius Șerban (dublu masculin, ștafetă), Ioan Apostol și Eugen Radu (antrenori); Ioan Pița (kinetoterapeut); Sorina Țicu (conducător echipă);

Bob – Andreea Grecu (monobob, bob 2 feminin), Katharina Wick (bob 2 feminin), Paul Neagu (antrenor); Mihai Tentea (bob 2 masculin, bob 4 masculin), Daróczi Ciprian (bob 2 masculin), Raul Dobre (bob 4 masculin), Cristian Radu (bob 4 persoane), Iulian Păcioianu (antrenor); Mihai Păcioianu (serviceman);

Skeleton – Sebastian Enache (masculin), Marius Ene (antrenor);

Schi alpin – Maria Constantin (slalom, slalom uriaș-feminin), Alexandru Ștefănescu (slalom, slalom uriaș-masculin), Szilágyi Andrei și Alexandru Barbu (antrenori);

Schi sărituri–Daniela Haralambie (NH feminin), Andrei Feldorean (NH, LH – masculin), Daniel Cacina (NH, LH – masculin), Florin Spulber (antrenor); Adrian Comănescu (serviceman); Puiu Gașpar (Team Leader);

Schi fond – Lőrincz Timea (skiatlon, sprint liber – feminin), Paul Pepene, Raul Popa (skiatlon, sprint liber, sprint echipe – masculin); Daniel Borca (antrenor);Tankó Elemér (serviceman);

Biatlon– Natalia Ushkina (individual, sprint, urmărire – feminin),George Colțea (sprint, individual, urmărire – masculin), Vasile Gheorghe și Cristian Moșoiu (antrenori); CzontAttila (kinetoterapeut);

Patinaj Viteză – Mihaela Hogaș (feminin), Bogdan Stănescu – antrenor.

Ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2022 a avut loc vineri, 4 februarie 2022,pe Stadionul Național „Cuib de pasăre” din Beijing, fiind deosebit de spectaculoasă, cu momente protocolare și artistice minunate, cu 24 de „tablouri”, reprezentând începutul primăverii din Noul An Chinezesc. Deschiderea JO a fost transmisă de Televiziunea Română, pe postul TVR 1, începând cu ora 14:00, într-un amplu și documentat comentariu din partea jurnaliștilor Monica Bucur și Sorin Hobana. Delegația României a fost a 45-a la defilare, după ordinea stabilită în conformitate cu limba chineză!

În alocuțiunea sa, CAI Qi – președintele Comitetului de Organizares-a referit la condițiile de desfășurare, precum și la idealul olimpic, acela de a fi împreumnă, cu solidaritate, înțelegere și sprijin reciproc, pentru a duce la bun sfârșit această ediție a JO.

Thomas Bach – președinte al CIO, în discursul său, a spus: „(…) Acest An al Tigrului este, totodată, un An Olimpic și, ambele, înseamnă ambiție, curaj și putere. Astăzi, grație acestei ambiții, China este o țară a sportului de iarnă. Peste 300 de milioane de oameni pratică aceste sporturi, având la dispoziție mai bine de 2.000 de pârtii de schi și patinoare. Aceste realizări deosebite marchează începuturile unei noi ere pentru sporturile de iarnă, pe plan mondial. (…) Gazdelor noastre le mulțumim din inimă pentru această călduroasă primire! Mulțumim, prieteni chinezi! Mulțumiri speciale merg și către voluntari! Din prima clipă când am ajuns, ne-ați făcut să ne simțim ca acasă. Ochii voștri zâmbitori ne încălzesc inimile. Mulțumiri, voluntari! Din păcate, pandemia este o realitate pentru noi toți. De aceea, gratitudinea noastră către Comitetul de Organizare Beijing 2022, autorități și întregul popor chinez este cu atât mai profundă! Vă mulțumim că ați făcut posibilă desfășurarea acestor jocuri și, nu oricum, ci în siguranță pentru toți! Am reușit să fim, cu toții, aici, grație eforturilor doctorilor, oamenilor de știință, personalului medical din China și din întreaga lume. Mulțumiri, tuturor, pentru solidaritate, eforturi, pentru că au făcut tot ceea ce era omenește posibil! În aceeași ordine de idei, suntem alături, cu gândurile și inima, de sportivii care nu au putut să-și împlinească visul olimpic, din cauza pandemiei. Dragi colegi olimpici, scena este pregătită. Ați depășit o sumedenie de provocări pentru a ajunge aici, într-o atmosferă de incertitudine. Dar, clipa voastră a sosit acum, clipa pe care o așteptați, pe care o așteptăm cu toții. A sosit momentul ca visul dumneavoastră olimpic să se împlinească. (…) Voi, sportivii olimpici, veți arăta tuturor cum ar fi lumea, dacă noi toți am respecta aceleași reguli și ne-am respecta între noi. În următoarele două săptămâni, veți concura pentru premiile cele mai mari. Și, în același timp, veți trăi alături unii de alții, sub același acoperiș din Satul Olimpic, unde nu va exista nicio urmă de discriminare, sub nicio formă, din niciun motiv. În lumea aceasta fragedă, în care dezbinarea, conflictele și neîncrederea sunt în creștere, noi vom arăta tuturor că, da, e posibil să fim rivalii de întrecere, trăind în același timp în pace și respect reciproc, împreună. Aceasta e Misiunea Jocurilor Olimpice. Să ne aducă, împreună, într-o competiție pașnică, să construim punți de legătură, nu să ridicăm ziduri. Să susținem unitatea în diversitatea întregii lumi. Această Misiune este susținută din plin de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care a adoptat Rezoluția Armistițiului Olimpic, prin consensul tuturor celor 193 de state membre. O Rezoluție care vorbește, explicit, despre dumneavoastră, sportivii olimpici, salutând felul în care promovați pacea și înțelegerea între oameni, prin Idealul Olimpic. În acest spirit olimpic al păcii, fac apel către toate autoritățile politice din lume – respectați Armistițiul Olimpic! Dați o șansă păcii! Dragi sportivi, suntem cu toții alături de voi, vă sprijinim și vă încurajăm. Să alergați mai repede, să țintiți mai sus, să fiți mai puternici, împreună! Astfel, veți transmite întregii lumi, în acest An Olimpic, ambiția, curajul și puterea din Anul Tigrului!”.

Invitat de către Thomas Bach, XI Jinping– președinte al Republicii Populare Chineze, a declarat deschise JO de iarnă, Beijing 2022.

Apoi, pe uriașul ecran cu o „înaltă rezoluție” al stadionului au pășit 76 de tineri din întreaga lume (oameni obișnuiți, de diferite rase și culori ale pielii), umăr la umăr, simbolizând drumul spre un țel comun, în timp ce un tânăr trompetist interpreta cântecul „Eu și țara mea”.

Înainte de a fi arborat, Steagul Olimpic a fost purtat de șase foști campioni olimpici din diferite generații, cu intonarea Imnului Olimpic, în limba greacă, de un cor format din 40 de copii.

În continuare, un sportiv, un arbitru și un antrenor, au depus Jurământul Olimpic: „În numele tuturor concurenților, arbitrilor și oficialilor, promitem că vom participa la aceste JO respectând și urmând legile care le guvernează, cu fairplay și în deplină legalitate. Împreună, solidari, luându-ne angajamentul pentru un sport fără dopaj, fără a trișa și fără orice formă de discriminare, în onoarea echipelor noastre, respectând principiile fundamentale ale olimpismului, cu dorința de a contribui la realizarea unei lumi mai bune, prin sport”.

După ce peste 1.000 de persoane au purtat Flacăra Olimpică prin diferite locuri, sub sloganul „sănătate – bucurie – energie”, a urmat ștafeta acesteia, purtată de sportivi din mai multe generații (anii 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 și ultimii doi – fată și băiat – din anul 2001). Ea a fost așezată într-un mare fulg de zăpadă, alcătuit din altele 91 mai mici, cu nominalizarea Comitetelor Olimpice Naționalereprezentate la aceste JO, și ridicată, apoi, deasupra suprafeței stadionului.De fapt, fulgul de zăpadă a constituit „laitmotivul” festivității de deschidere, reprezentând pancartele particularizate ale fiecărei delegații, la defilare, în ritmurile muzicii.

După alte remarcabile „tablouri” artistice, festivitatea de deschidere s-a încheiat cu cânteculfulgului de nea: „Fulg de Zăpadă, / Zboară, lumea să te vadă. / Acasă sau în depărtare, / Strălucești, oriunde, în zare!”.

Această festivitate de deschidere s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.

Succes olimpicilor români! HAI, ROMÂNIA!

Prof. Marin ȘTEFAN,

Responsabil al Comisiei de Educație și Cultură

Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj