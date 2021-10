Rapid Jibou s-a impus în derby-ul cu AS Chieşd şi a revenit pe prima poziţie în Liga a IV-a

Rapid Jibou şi AS Chieşd s-au întâlnit duminică, în derby-ul rundei a IV-a din Liga a IV-a, într-o partidă desfăşurată pe Stadionul „Rapid” din Jibou. Formaţia din Chieşd aborda meciul din postura de lider, având, însă, un meci în plus disputat faţă de Rapid Jibou, care a stat în etapa a III-a, în timp ce formaţia de pe malul Someşului ocupa poziţia secundă. În ciuda declaraţiilor făcute de oficialii formaţiei AS Chieşd, chiar şi a primarului Leontin Chiş, care păreau foarte hotărâţi să obţină toate punctele puse în joc la Jibou, situţia din teren a fost cu totul alta, iar jibouanii s-au impus cu un categoric 5 – 1.

Diferenţa putea fi chiar mai mare, deoarece echipa condusă de Florin Morar a mai ratat câteva situaţii bune de a înscrie, chiar şi un penalty la scorul de 0 – 0, prin Gabriel Ţiriac. Rapid Jibou a deschis scorul în minutul 27, prin Mihai Bode, iar trei minute mai târziu, Ţiriac şi-a „spălat” greşeala de la penalty, înscriind pentru 2 – 0. Acesta a fost şi scorul cu care s-a intrat la cabine, iar după pauză, Rapid Jibou a mai înscris de două ori, prin Alex Turcu (61) şi Ciprian Pavel (68). Chieşdul a redus din handicap în minutul 78, prin Moşincat, care a înscris dintr-un penalty, după o fază la care portarul Noţigan a fost eliminat pentru fault din poziţie de ultim apărător. Scorul final l-a stabilit Ciprian Pavel, care a reuşit dubla în minutul 90.

În urma acestui rezultat, Rapid Jibou a revenit pe prima poziţie în Liga a IV-a, cu 9 puncte acumulate, iar AS Chieşd a coborât pe locul trei, rămânând cu 7 puncte. Poziţia a doua este ocupată de Someşul Someş Odorhei, tot cu 7 puncte, dar cu un golaveraj mai bun decât AS Chieşd. Ultimele două poziţii sunt ocupate de Ardealul Crişeni şi ACS Bănişor-Peceiu, ambele cu zero puncte.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: Someşul Someş Odorhei – AS Cosniciu 3 – 0, Venus Giurtelec – Rapid Zimbor 2 – 1, AS Bănişor Peceiu – Luceafărul Bălan 1 – 3 şi CS Barcău Nuşfalău – AS Juniorii Ip 3 – 0. Ardealul Crişeni a stat.

Etapa viitoare, programată duminică, 9 octombrie, de la ora 16: Luceafărul Bălan – Rapid Jibou, Rapid Zimbor – Someşul Someş Odorhei, AS Cosniciu – ACS Bănişor Peceiu, CS Barcău Nuşfalău – Ardealul Crişeni şi AS Juniorii Ip – Venus Giurtelec.