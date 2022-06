Rapid Jibou a câştigat primul trofeu al sezonului

Cu toate că mai sunt etape de disputat în Liga a IV-a, Rapid Jibou a devenit campioană judeţeană şi matematic, urmând să intre în posesia trofeului la finalul sezonului. Primul trofeu a fost cucerit, însă, miercuri, când echipa pregătită de Florin Morar a câştigat faza judeţeană a Cupei României. Jiboul s-a duelat în finală cu Rapid Zimbor, o echipă în componenţa căreia s-au regăsit şi foşti jucători de Liga a III-a, fotbalişti ce au evoluat în trecut şi în campionatul din Cluj-Napoca. Rapid Jibou şi-a dorit, însă, foarte mult să câştige eventul, iar acest lucru s-a văzut şi pe parcursul celor 90 de minute. După o primă repriză ceva mai echilibrată, formaţia de pe malul Someşului a dominat repriza a doua, câştigând meciul cu scorul de 4 – 0. 1 – 0 a fost rezultatul primei părţi, golul fiind marcat de Mihai Bode, din lovitură de pedeapsă. Vlad Buda a marcat în minutul 70 pentru 2 – 0, iar Bogdan Ciaca a oferit reuşita partidei în minutul 86, transformând o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, mingea lovind transversala înainte să pătrundă în plasă. Tabela a „închis-o” Alex Turcu, în minutul 90+3, cu un gol din penalty.

„A fost o un joc frumos, echilibrat pe alocuri, în care am întâlnit o echipă bună, care ne-a pus probleme. Am făcut un joc de posesie, în care am câştigat multe dueluri directe și acolo cred că s-a făcut diferenţa. Am făcut un meci perfect în prima repriză, ne-am apărat bine, am încercat să jucăm mai repede decât de obicei, poate din acest motiv ne-au ieşit mai multe situaţii de poartă şi un joc bun, din punctul meu de vedere. Aveam un pic de presiune, deoarece aşa cum le-am spus şi inainte de joc, o finală nu se joacă, finala se câştigă. Noi am intrat mult mai motivaţi şi mai concentrati la joc, băieţii au dat dovadă de determinare, iar acest lucru s-a văzut în rezultatul final. Vreau să felicit băieţii pentru caracterul de care au dat dovadă în acest sezon de excepţie, în care am reuşit eventul”, a declarat antrenorul Jiboului, Florin Morar.

Rapid Jibou a primit la finalul partidei tricourile pentru câştigarea fazei judeţene, medaliile şi trofeul din partea AJF Sălaj, premierea fiind făcută de preşedintele AJF, Daniel Sabou şi secretarul Leontin Moga.