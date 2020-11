Punct important obţinut de Sportul Şimleu în ultima deplasare din acest an

Cu o echipă formată în mare parte din jucători sălăjeni, Sportul Şimleu a avut un parcurs notabil în prima parte a campionatului, obţinând 13 puncte în cele zece partide disputate. În ultimul meci al sezonului, desfăşurat duminică după-amiaza, echipa condusă de Geroge Zima a terminat la egalitate, 1 – 1 duelul susţinut în deplasare, pe terenul bihorenilor de la CSC Sânmartin.

Dacă prima repriză a fost controlată de gazed care, în ciuda ocaziilor avute nu au reuşit să marcheze, şimleuanii au echilibrat balanţa în a doua parte, reuşind chiar să deschidă scorul în minutul 51, prin Bogdan Ciaca. Şimleuanii au controlat mai bine jocul la mijlocului terenului în partea secundă, dar un moment de neglijenţă în defensivă a făcut ca gazdele să restabiliească egalitatea în minutul 65, prin Sergiu Pop, după o pasă excelentă trimisă în adâncime de Alexadru Sorian.

“Chiar dacă dorinţele noastre din ultimele două jocuri din acest an au fost mai mari, pot să mă declar mulţumit cu acest egal obţinut în faţa unei echipe puternice din toate punctele de vedere. O primă repriză dominată autoritar de gazde şi cu multe şanse de partea lor, ocazii venite pe multe greşeli individuale de poziţionare pe construcţia adversarilor cu minge lungă. În partea secundă, am reglat problemele din prima repriză şi am ieşit de la vestiare cu atitudine şi o agresivitate pozitivă în joc. Am reuşit să ne dublăm mai bine pe linia de fund şi să fim mai exacţi pe partea defensivă. Am reuşit şi pe tranziţia pozitivă să facem multe lucruri bune, să construim în viteză spre poarta lor şi să aducem de fiecare dată 5-6 jucători în ultima treime. Chiar dacă pe lângă gol am mai avut şi alte ocazii mari, consider că rezultatul de egalitate este echitabil. Îi felicit pe băieţi pentru repriza a doua şi sper să înţeleagă că asta e abordarea corectă de care avem nevoie şi în retur”, a declarant antrenorul Şimleului, George Zima.

Sportul Şimleu încheie anul pe locul şase, având trei victorii, patru remize şi trei înfrângeri, un parcurs mai mult decât onorabil pentru formaţia de la poalele Măgurii.