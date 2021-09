Profesorul Gheorghe POP, ANTRENOR EMERIT

Motto: „Un sportiv adevărat e un cavaler în toate manifestările vieții”.

Liviu REBREANU (1885 – 1944), prozator și dramaturg român

Iată o veste frumoasă, chiar minunată! Profesorul Gheorghe POP de la Clubul Copiilor și președinte al C. S. Omega din orașul Șimleu Silvaniei este ANTRENOR EMERIT! Înalta și, de ce nu?, meritata distincție i-a fost acordată conform Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 266/27 aprile 2021, sâmbătă, 25 septembrie 2021, în Sala de Sport „Traian” din Râmnicu Vâlcea. Titlul de Antrenor Emerit i-a fost acordat lui Gheorghe Pop întrucât a pregătit și a promovat o serie de sportivi, dintre care trei au obținut titlul de Maestru Emerit al Sportului: Dan-Ionuț Țurcaș, Maria-Artemis Grădinar și Paula-Andreea Radu, ca urmare a rezultatelor obținute la Campionatele Mondiale de profil, iar unul, Ioan-Dănuț Pap, a obținut titlul de Maestru al Sportului!

Acolo, la Râmnicu Vâlcea, s-au desfășurat Campionatul Național de Karate Shotokan pentru copii și minicadeți și Cupa României pentru cadeți, juniori și seniori, organizate cu succes de Federația Română de Karate și World Shotokan Federation România, prin C. S. Chimia Râmnicu Vâlcea. Au participat 190 de sportivi din întreaga țară, într-o atmosferă plină de măști și tensiune, specifică perioadei actuale, din cauza pandemiei de coronavirus. Printre aceștia, s-a aflat și o delegație de trei sportivi de la C. S. Omega și Clubul Copiilor, însoțiți de către antrenorul Gheorghe Pop: Andreea Silaghi, Matei Bal și Gabriel Cionca, cei care au reprezentat Șimleu Silvaniei la aceaste competiții republicane. Acești copii talentați s-au întors acasă cu opt medalii: Andreea – o medalie de aur și patru de argint, la categoria junioare + 59 kg; Matei – două medalii de bronz, la categoria minicadeți + 56 kg; Gabriel – o medalie de bronz, la categoria minicadeți +56 kg.

În această circumstanță, antrenorul emerit Gheorghe Pop mi-a declarat: „Ne mândrim cu toate aceste performanțe și aceste distincții, care sunt o recunoaștere a tuturor anilor în care am pregătit și format zeci de generații de sportivi. Nu pot să nu amintesc de sensei Viorel Duță – 7 Dan Karate, fiind primul antrenor care m-a introdus în tainele Karate-ului, acum 35 de ani. Iar de atunci am legat o prietenie frumoasă, care durează până astăzi. Nu suntem doar prieteni, suntem ca niște frați, care, împreună, am fondat Asociația Nord Amical Karate, în care au activat și activează multe sute de sportivi din Maramureș, Bihor, Satu Mare și Sălaj. Am obținut, alături de el, gradul 5 Dan Karate Shotokan, după ce am absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport București, în anul 1999, în prima promoție de profesori de educație fizică specialiști în Arte Marțiale. Un vis devenit realitate pentru mine, după mulți ani și multă, multă muncă. A meritat efortul și fiecare picătură de transpirație! Un alt om drag mie este profesorul Gavril Neaga – fost director al Clubului Copiilor din Șimleu Silvaniei, care a fost deschis și clarvăzător, acum mai bine de 20 de ani, având încredere în mine. Am fost, de atunci, pionierii Karate-ului în învățământul nonformal sălăjean, cu performanțe deosebite la nivel național și internațional”.

Menționez faptul că, titlul de „antrenor emerit” se acordă antrenorilor care au selecționat, pregătit și promovat în loturile reprezentative sau care au pregătit direct în cadrul cluburilor sau loturilor reprezentative sportivi care au obținut rezultate foarte bune (locul I-III) la Jocurile Olimpice sau Paralimpice, campionatele mondiale, campionatele europene, record olimpic, mondial sau european, omologat de forul internațional de profil. În acest context, în procesul instructiv-educativ din cariera sa didactică, Gheorghe Pop a transformat activitatea de antrenor într-un act de creație, făcut cu multă dragoste și pricepere, respectându-și cu onoare statutul de cadru didactic. M-am convins de acest lucru cu diferite ocazii și, mai ales, la activitățile din cadrul inspecției pentru obținerea gradului didactic I, pe care am condus-o în anul 2013. Cu mulți dintre sportivii săi a obținut rezultate foarte bune la diferite competiții naționale, balcanice, europene și mondiale. Printre aceștia se numără: Alexandru Albu, Roland Bărnuțiu, Manuela Barbu, Molnar Nida, Andrada Man, Adrian Coțe, Mihai Darie, Dănuț Tusan, Lukács Marin și Marius Adrian Ilinca. În plus, a avut o contribuție majoră la buna organizare și desfășurare a unor competiții de karate locale și naționale, printre care: Cupa „Șimleului” (22 de ediții), Cupa „Zalăului” (16 ediții), Cupa „Performanței” (5 ediții), Cupa „Moș Nicolae” (15 ediții).

Felicitări, tuturor, pentru distincțiile și rezultatele obținute la aceste două competiții și, deopotrivă, succes în activitatea competițională viitoare!

Prof. Marin ȘTEFAN