Premieră: Sălajul are un campion mondial la culturism

An de excepţie pentru culturistul zălăuan Raul Elias Rad. După ce a devenit vicecampion naţional şi campion balcanic în luna septembrie, sportivul legitimat la CS Alfa Zalău a obţinut un rezultat de excepţie atât pentru el, cât şi pentru sportul din Sălaj. Prezent la Campionatul Mondial de Culturism şi Fitness rezervat juniorilor, desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Cluj-Napoca, Raul Elias Rad s-a calificat în finală în proba de body building clasic, ajungând astfel între cei mai buni şase sportivi din lume în această probă, la categoria juniori mari. Rezultatul cel mare a fost obţinut cu echipa naţională a României, care s-a clasat pe locul 1 la naţiuni, culturistul zălăuan devenind astfel campion mondial, fiind o premieră pentru sportul din Sălaj.

„Această experiență a însemnat pentru mine un vis împlinit, am reuşit să-mi demonstrez, în primul rând, că nu contează cât de mare îţi este obiectivul pe care ți l-ai propus, deoarece, cu multă muncă este realizabil. Date fiind problemele actuale mondiale, am fost de două ori mai motivat să demonstrez societății ce poate face un mindset (mod de gândire, n.r.) bun. Am ocupat locol şase la individual la categoria bobybuilding classic, unde concurenţii mei au fost foarte bine pregătiţi, dar eu sunt fericit că am reuşit să reprezint România şi să mă clasez în finală. Mă bucur foarte mult pentru rezultatul obţinut cu echipa României, cu care am devenit campion mondial. Pe această cale doresc să mulţumesc clubului Alfa Zalau pentru tot ajutorul şi as fi foarte fericit dacă autorităţile locale ne-ar susţine, deoarece un astfel de rezultat presupune o pregătire intensă şi costuri financiare mari”, ne-a declarat sportivul.

„Mă bucur foarte mult pentru Raul şi pentru rezultatul obţinut. Deşi a avut concurenţi foarte bine pregătiţi, a reuşit să se califice în finală, să puncteze pentru România şi să ajute la obţinerea titlului mondial. Sper ca acest rezultat să atragă atenţia autorităţilor locale şi judeţene, fiindcă Raul mai are multe de spus în acest sport”, a precizat Liviu Unguruşan, preşedintele CS Alfa Zalău.

„Organizarea unui Campionat Mondial la culturism și fitness este o premieră pentru România, o onoare și o obligație de a ne autodepăși. Felicit sportivii și antrenorii care au alcătuit lotul României! Deși a avut adversari foarte bine pregătiți, România a reușit să ocupe locul 1 în clasamentul națiunilor”, a scris pe pagina sa de facebook Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness.

La evenimentul de la Cluj-Napoca a fost prezent şi preşedintele Federaţiei Mondiale, Rafael Santonja.

