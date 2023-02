Peste 700 de copii au participat la turneul internaţional “ Fotbal Partium” organizat de Fotball Klub Kraszna

Unul dintre cele mai puternice turnee de copii şi juniori din Sălaj s-a desfăşurat la finalul săptămânii trecute, în organizarea clubului Fotball Klub Kraszna. A fost ediţia cu numărul trei a turneului international “Fotbal Partium”, eveniment la care au participat peste 700 de copii din România şi Ungaria. Competiţia s-a desfăşurat la patru categorii de vârstă: Under 7, Under 9, Under 11 şi Under 13; jocurile desfăşurându-se la Baza Sportivă “Trans Bitum” de la Ip, la Baza Sportivă “Titan Arena” din Zalău şi în sălile de sport din Pericei şi Crasna.

Au fost prezente echipe din: Cluj, Reghin, Miercurea-Ciuc, Sfântu Gheorghe, Sângeorgiu de Mureş, Gheorgheni, Târgu Mureş, Satu Mare, Valea lui Mihai, Satu Mare şi Târgu Mureş, dar şi echipe din Ungaria. Sălajul a fost repezentat de trei cluburi: SCM Zalău, Viitorul Zalău şi Fotball Klub Kraszna, cele mai bune rezultate fiind ocupate de Viitorul şi SCM Zalău. Viitorul a câştigat turneul la categoria Under 7, în timp ce SCM Zalău s-a clasat pe locul trei la aceeaşi categorie. La categoria U7, finala mică s-a disputat între FK Kraszna şi SCM Zalău, zălăuanii impunându-se cu 3 – 2, în timp ce Viitorul a învins în finala mare formaţia Marosvasarhelyi, cu scorul de 4 – 3.

“A fost un turneu reuşit, cu echipe multe. Au venit echipe şi din Ungaria, juniori de la cluburi de Liga I şi mă bucur că am putut organiza această competiţie, chiar dacă la unele terenuri, zăpada ne-a dat mai mult de lucru. A fost a treia ediţie în acest an şi ne dorim să ducem mai departe această tradiţie”, a precizat Stanciu Rudolf, preşedintele Fotball Klub Kraszna.

Organizatorii au acordat la final cupe şi medalii pentru echipele clasate pe primele trei locuri la fiecare categorie, dar s-au acordat şi premii individuale pentru cel mai bun jucător, cel mai bun marcator şi cel mai bun portar, festivitatea de premiere desfăşurându-se la Căminul Cultural din Crasna.

Clubul care a acumulat cele mai multe puncte cu echipele participante a primit trofeul “Partium Focitorna Vandorkupa”, acesta fiind FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Trofeul va fi păstrat de echipa câştigătoare până la ediţia viitoare.