Opt dintr-o lovitură. SCM Zalău a anunţat majoritatea transferurilor pentru sezonul următor

Cu câteva zile înainte de a începe stagiul de pregătire, SCM Zalău a ajuns la un acord cu opt fotbalişti, majoritatea fiind jucători tineri, sub 25 de ani.

Locul portarului Bogdan Miron a fost luat de Alberto Cimpoieşu, în vârstă de 19 ani, transferat de la echipa Under 19 a clubului CFR Cluj. Adrian Niţă, un jucător de 21 de ani, care evoluează pe postul de extremă stânga, a fost transferat de la CSM Cetatea Turnu Măgurele. Tot pe postul de extremă stânga a fost adus Alex Mogoş, în vârstă de 22 de ani, care a evoluat ultima dată la CSM Alexandria. Marius Codreanu se află şi el pe lista achiziţiilor, jucătorul născut în 2006 fiind transferat de la Farul Constanţa. Acesta a cochetat şi cu naţionala Under 17 a României. Alex Fărăgău este un fotbalist ce activează pe postul de fundaş dreapta, internaţional Under 19, care a evoluat ultima dată la Universitatea Cluj. Conducerea clubului zălăuan a adus întăriri şi pentru linia ofensivă, Gabriel Fulga fiind noul atacant al clubului, transferat de la Unirea Dej.

Răzvan Matiş, omul care a marcat pentru FC Argeş golul promovării în Liga I, a fost transferat la Zalău pe postul de mijlocaş stânga, ultima echipa la care a evoluat fiind Chindia Târgovişte.

Cel mai vârstnic jucător transferat de SCM Zalău este muntenegreanul Milos Bakrac, un fundaş de 32 de ani care a activat ultima dată la FK Rudar Pljevlja.

SCM Zalău a susţinut miercuri al doilea amical al verii, cedând cu 1 – 2 în faţa echipei CSM Sighetu Marmaţiei. În primul joc de verificare, zălăuanii au cedat cu 0 – 5 în faţa Universităţii Cluj.