Daniel Săuca

Redau aici câteva fragmente din editorialul apărut în recentul număr (234/iulie 2024) al revistei Caiete Silvane. De Zilele Zalăului. Tot aud de orașe culturale. Am dubii că toate merită un asemenea compliment. Marketingul bate realitatea. Nu de puține ori. Zalăul nu e un oraș cultural. Are tot mai multe evenimente culturale, ceea ce e un lucru lăudabil. Copiem sau nu ce fac alții. Cu siguranță, în anii ce vin atmosfera culturală va fi, și în municipiul reședință al Sălajului, mai respirabilă și pentru alte categorii de consumatori ai produselor ce țintesc ocuparea așa-zisului timp liber. Problema mare, în viziunea mea, e și în ce măsură cultura poate da o identitate socială, economică, chiar și politică, unui loc, unei urbe. Altfel, în ce măsură putem identifica un loc raportându-ne la cultură. La ceea ce are cultural. La ceea ce produce cultural, artistic. Navetez de mulți ani la Cluj-Napoca. Am văzut pe viu transformarea centrului orașului, înțesat de terase, restaurante, pietonale. Servicii, turism, dezvoltare și pe bază de evenimente culturale. Nu știu dacă acesta ar fi modelul și pentru Zalău. Patrimoniul imobil nu ne prea ajută. Și nici publicul. Oricât am încerca să ne lăudăm. E foarte bine că tot mai mulți zălăuani, sălăjeni participă la diversele spectacole, concerte organizate în urbea de sub Meseș. Să nu ne amăgim însă că ne-am racordat la marea schimbare. E greu de afirmat că am depășit statutul de târg un pic mai răsărit. Sună probabil scandalos pentru unii. Mai vedem, mai analizăm. Cu calm. Și despre mai vechea poveste cu Zalăul satelit al Clujului. Pe de altă parte, identitatea culturală a unei urbe e dată și de artiștii, scriitorii locului. Merită să-i prețuim în continuare. Și să ne aducem aminte de ei nu doar când părăsesc această lume. Ar merita să reflectăm și la artele spectacolului mai de nișă. Care au un public din ce în ce mai numeros. Și la Zalău. Nu în ultimul rând, identitatea culturală a Zalăului e dată și de instituții. Și de revista „Caiete Silvane”. În februarie 2025 vom împlini 20 de ani de apariție neîntreruptă. Ceea ce nu-i puțin lucru.