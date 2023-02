Nici Zalăul nu a putut opri „maşina de handbal” a CSM-ului

Iubitorii handbalului din Sălaj au umplut sâmbătă până la refuz Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, pentru a vedea duelul dintre HC Zalău şi CSM Bucureşti. O mare parte au venit să vadă „multinaţionala” CSM-ului, cu jucătoare una şi una, plătite regeşte din banii publici, în frunte cu Cristina Neagu – desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii.

Speranţele Zalăului la un rezultat favorabil erau doar teoretice, practic fiind extrem de greu să pui probleme unei formaţii precum este cea a CSM-ului. Primele patru minute au fost fără gol marcat, ambele echipe ratând situaţii bune, Zalăul chiar şi o aruncare de la şapte metri. Scorul a fost deschis în minutul 4, prin extrema CSM-ului, Dindiligan. Zălăuancele au ratat mult în prima repriză, chiar şi trei aruncări de la şapte metri, portarul bucureştencelor, Davidsen Marie având o evoluţie foarte bună. Pe atac, „tigroaicele” nu au iertat aproape nimic, Neagu, Omoregie şi Zaadi făcând legea pe semicerul Zalăului în prima parte. La cabine, CSM Bucureşti a intrat cu avantaj de cinci goluri, 16 – 11, dar diferenţa s-a dublat în partea secundă. Tadici a avut soluţii extrem de puţine pe bancă, în timp ce Adi Vasile şi-a permis să schimbe o întreagă echipă. Liderul Ligii Naţionale s-a impus cu 34 – 23 la Zalău, un rezultat oarecum normal, având în vedere diferenţa de valoare dintre jucătoarele celor două echipe. În minutul 22 al primei reprize, Zalăul a pierdut-o pe Iuliana-Daniela Marin, care a suferit o accidentare foarte gravă la genunchi, părăsind sala pe targă.

„Era normal să fie un joc foarte greu. Jucătoarele noastre sunt mult sub potenţialul lor din multe puncte de vedere. Era greu să oprim nişte jucătoare cu peste 200 – 300 de evoluţii la cel mai înalt nivel, plus că CSM-ul a mai avut azi şi un portar foarte bun, cu 16 – 17 intervenţii. Victoria celor de la CSM Bucureşti este indubitabilă. Nu sunt, însă, mulţumit de felul în care cei doi oficiali cu fluierul au împărţit dreptatea. La noi s-a atins semicercul cu călcâiul şi a dat 7 metri cu eliminare, iar dincolo, cu o jumătate de metru în semicerc, ne-a scos la 9 metri. Pe culoar, în patru, cinci situaţii ne-au oprit şi ne-au băgat în prepasiv. Sunt nişte lucruri şmechereşti, iar dacă mai ai în faţă şi o apărare înaltă şi cu experienţă este greu să dai gol. Una peste alta, vreo 40 de minute cred că am încercat să ne luptăm cu ele”, a declarat Gheorghe Tadici.

„Niciun meci pe care-l jucăm la Zalău nu e uşor, fiindcă ştim că echipa se luptă şi este capabilă de momente bune dacă-i permiţi acest lucru. Am încercat să ne concentrăm foarte mult pe faza de apărare, iar pe de altă parte, pentru noi cred că acum se termină cea mai grea perioadă a campionatului. Lunile ianuarie şi februarie au fost extrem de grele pentru noi. A fost o sală plină astăzi, aşa cum se întâmplă şi în alte părţi şi nu cred că doar pentru noi, fiindcă sunt multe echipe în Liga Naţională unde numărul fanilor este mare, ceea ce este îmbucurător pentru handbal”, a afirmat antrenorul CSM-ului, Adi Vasile.

Cele mai bune marcatoare ale Zalăului au fost Bujor şi Mihart, ambele cu câte patru reuşite, iar de partea cealaltă, Neagu, Zaadi şi Mihai au fost cele mai bune marcatoare, cu câte şase goluri.

