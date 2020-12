Merită să mizezi pe casele de pariuri online?

Peste tot se vorbeste despre pariuri online si beneficiile pe care ti le ofera trecerea de la optiunea traditionala a agentiilor stradale, la varianta mai moderna a caselor de pariuri de pe Internet. Merita insa sa dai realitatea concreta a salii de pariu si contactul direct cu personalul agentiei si restul pariorilor, pe experienta singuratica a mizelor facute in fata calculatorului? Iata cateva argumente care pot raspunde la aceasta intrebare.

O optiune ideala in pandemie

Tinand cont de perioada in care ne aflam, putina izolare este de fapt de dorit, iar pentru cei care pariaza frecvent, trecerea catre oferta online se poate dovedi una dintre cele mai intelepte decizii ale momentului.

Desigur, nu este usor sa te familiarizezi cu parierea pe site, daca pana acum ai apelat doar la agentiile stradale, insa atat platformele web de pariuri online, cat si aplicatiile de mobil sunt destul de usor de utilizat pentru a nu pune probleme prea mari.

In plus, poti alege sa plasezi pariuri pe 888 Sports, Unibet, Betano, Betfair sau alti operatori care nu detin si agentii stradale, insa la fel de bine te poti rezuma la casele de pariuri cu care esti deja familiarizat prin locatiile existente in zona in care locuiesti (Fortuna, Admiral, Mozzartbet, Maxbet, Baumbet etc.).

Promotii mai multe si mai bune

Desi pentru multi dintre cei care s-au obisnuit sa parieze in agentiile fizice, alternativa online poate parea nesigura si nefamiliara, nu exista nici o indoiala in privinta calitatii si numarului promotiilor oferite. Majoritatea retelelor stradale includ in oferta:

un bonus progresiv , legat de numarul de evenimente incluse pe fiecare bilet plasat

legat de numarul de evenimente incluse pe fiecare bilet plasat o promotie cu cote marite la anumite partide

si doar in unele cazuri si pariu de tip sansa, care iti permite sa castigi si cu o selectie neconfirmata pe bilet.

Este un minim depasit foarte usor chiar si de casele de pariuri online cotate mai slab la categoria sistem de recompense si fidelizare. Pe site-urile de pariuri online poti intalni de la 5 pana la 20 bonusuri, incepand cu cele pentru inregistrare si terminand cu promotii definite pentru fiecare zi a saptamanii, pentru anumite competitii sau evenimente ori bonusuri acordate de ziua de nastere a utilizatorului. Pariuri gratuite, pariuri sigure, bonusuri cash – sunt doar o parte dintre formele pe care le iau aceste recompense la care poti avea acces pe Internet.

Mai multe modalitati de plata

In ciuda aparentelor, aceasta caracteristica nu este intotdeauna un atu concret pentru casele de pariuri online. Desigur, poti incarca contul de utilizator din confortul propriului fotoliu, transferand bani de pe card sau dintr-un portofel electronic. Cu retragerile lucrurile stau insa putin altfel.

Majoritatea agentiilor stradale se angajeaza sa iti plateasca castigul in termen de trei zile de la confirmarea biletului castigator. Teoretic, acelasi termen este oferit si de agentiile online, insa, pentru ca in acest caz vorbim despre un volum mult mai mare de solicitari, acei operatori care nu au suficient personal sau nu acorda o important deosebita acestui aspect, vor mai intarzia uneori.

In plus, la acest timp de procesare a biletului in interiorul companiei se va adauga si timpul de tranzactionare impus de intermediar. Este usor de observat ca transferul bancar dureaza cel mai mult, pana la 5 – 7 zile, in timp ce cu portofelele electronice se lucreaza mult mai repede.

Poti paria de oriunde

Un alt avantaj destul de vizibil al alternativei online este accesibilitatea pariurilor indiferent de locatia jucatorului, vremea de afara, ora din zi sau din noapte la care apare inspiratia etc. Cu alte cuvinte, atat timp cat ai la tine un dispozitiv mobil si o conexiune la Internet, nu vei pierde niciodata sansa de a plasa un pariu, chiar si atunci cand esti prins intr-o coada la banca sau la supermarket.

Singur cu ideile tale

Pariurile plasate in agentii presupun interactiuni cu alte persoane, unele aducatoare de informatii utile si ponturi bune, altele care te deturneaza in mod gresit din drumul tau. Faptul ca pariezi din linistea propriei locuinte, in timp ce urmaresti la televizor partida care te intereseaza, poate fi deci si un avantaj, si un dezavantaj.

Pe de o parte, iti poti face linistit propriile analize si predictii, daca cunosti destul de bine echipele, jucatorii si sportul, si sa alegi fara intreruperi cotele cele mai bune. Pe de alta parte, daca nu esti foarte talentat la selectia de pariuri castigatoare si te bazai mai mult pe sfaturile celor din jur, iti va fi ceva mai greu sa identifici optiunile care iti pot aduce bani.

Oferta foarte variata

Nu vorbim aici despre faptul ca pe un site de pariuri vei gasi probabil mai multe sporturi, competitii si partide decat intr-o agentie stradala, ci despre toata oferta online, formata in acest moment din 25 de operatori licentiati.

Intre cele peste 30 de site-uri pe care poti paria in prezent, ai acces cam la orice tip de sport pe care ai putea dori sa joci, si populare si de nisa, partide din toate colturile lumii si o varietate de marje de profit si de cote, dintre care sa le selectezi pe cele mai bune.