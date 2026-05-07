Început fantastic al echipei de volei masculin CSS Zalău la turneul final al Campionatului Național de Volei U15M

Vești fantastice de pe scena voleiului sălăjean în care speranțe sunt jucătorii CSS Zalău. Debutul acestor copii minunați la turneul final al Campionatului Național de Volei U15 M, care se desfăşoară în aceste zile în capitală, a fost unul extraordinar. În primul meci, cel disputat miercuri după-amiază împotriva voleibaliștilor de la CSS Steaua București, echipa antrenată de profesorul Dorin Onuțe s-a impus cu scorul de 3-1.

Echipa CSS Zalău:

1. LUNGU MATEI – extremă

2. ONUȚE LUCA – extremă

3. LOGIN LUCA – centru

4. OLARU PATRICK – extremă

5. MUREȘAN ANDREI – coordonator

6. BOIEȘ LUCAS – fals

7. PAUL ANDREI – extremă

8. ILIEȘ RARES – centru

9. SABADÂȘ IANIS – libero

10. BĂLANEAN DAVID – libero

11. MIHAILESCU ȘTEFAN VLAD – coordonator

12. TRIF DAVID – libero

13. TERHES MIHAI – centru

Antrenor: profesorul Dorin Onuţe

Mult succes!

M. S.

