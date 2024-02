HC Zalău şi-a aflat adversarul din sferturile de finală ale Cupei României

Federaţia Română de Handbal a făcut public jocurile din sferturile de finală ale Cupei României, fază în care s-a calificat şi HC Zalău după victoriile obţinute în faţa formaţiilor CSM Roman şi Ştiinţa Bucureşti. Echipa pregătită de Gheorghe Tadici va întâlni HC Dunărea Brăila, formaţie în faţa căreia a pierdut, de curând, duelul de pe teren propriu, din etapa a XIV-a a Ligii Naţionale.

„Este cea mai proastă tragere la sorţi pentru noi. Cheltiuim, fără nici un rost, 20.000 de lei pentru deplasare, cazare şi masă. Am mai spus că această competiţie nu are nici o valoare, cel puţit atâta timp cât meciurile nu sunt tur-retur. Măcar dacă am fi jucat acasă acest meci”, a reacţionat Gheorghe Tadici.

În celelalte trei partide se vor duela: CSM Târgu-Jiu – Gloria Bistriţa-Năsăud, Gloria Buzău – Rapid Bucureşti şi CSM Slatina cu învingătoarea dintre SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti (meci programat sâmbătă, 24 februarie).

Deplasare la Bistriţa

O nouă partidă extrem de dificilă pentru HC Zalău, echipa condusă de Gheorghe Tadici urmând să întâlnească, în deplasare, Gloria Bistriţa-Năsăud, formaţie situată pe locul trei în campionat, cu 13 victorii şi trei înfrângeri în 16 etape, la egalitate cu ocupanta locului secund, Rapid Bucureşti.

„Vorbim despre o echipă aflată pe locul trei, care-şi propune primele două locuri şi calificarea în Liga Campionilor. Gloria Bistriţa-Năsăud are un buget de 3,8 milioane de euro, cu 9 jucătoare de echipe naţionale. Noi vom încerca să ne apropiem cât mai mult de valoarea adversarului. La Bistriţa există şi o emulaţie foarte mare pentru handbal, acasă se joacă cu 3.000 de spectatori în sală”, a declarat Tadici.

Meciul dintre cele două formaţii este programat miercuri, 21 februarie, de la ora 17:30, în Complex Sportiv TeraPlast Arena.

