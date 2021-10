HC Zalău, aproape de o victorie istorică la Craiova

Venită după victoria obţinută pe terenul celor de la Dacia Mioveni, HC Zalău a avut o prestaţie bună şi miercuri dimineaţa, în duelul pe care l-a susţinut pe terenul Craiovei, din cadrul etapei a a IV-a a Ligii Florilor.

Echipa condusă de pe margine de Elena Tadici a terminat la egalitate, scor 20 – 20 meciul cu SCM Craiova, tabela arătând egalitate şi la pauză, 12 – 12. Zalăul a condus cu 3 – 0 şi 4 – 1 în debutul partidei, iar la scorul de 6 – 3, Teodora Popescu a ratat o aruncare de la 7 metri. Oltencele lui Burcea au egalat la 6, dar Zalăul s-a desprins din nou, conducând cu 10 – 8. S-a făcut egal până la pauză, iar echilibrul s-a menţinut în prima parte a reprizei secunde. După minutul 40, echipa zălăuană a avut un moment foarte bun, desprinzându-se la 18 – 14 în minutul 47. Cu cinci minute înainte de final, HC Zalău a avut 20 – 17, dar au urmat două eliminări pentru formaţia de sub Meseş şi o aruncare de la şapte metri acordată gazdelor în ultimul minut, iar Craiova a restabilit egalitatea până la final.

„Intreruperile campionatului ne dau peste cap programul de pregătire. Când este vorba despre echipa naţională, e de înţeles, dar când sunt meciuri în cupele europene, ar trebui să îşi asume fiecare club că joacă pe două fronturi. Am avut un început bun de campionat, cu meciuri bune, chiar şi astăzi (miercuri, n.r.), la Craiova, unde am condus până în minutul 59. Finalul nu ne-a aparţinut. În mare, sunt mulţumit de aportul fetelor, însă mă nemulţumeşte jocul lui Vârtic şi Lazic, dar şi al extremelor dreapta. Dacă Vârtic şi Lazic continuă să evolueze în felul în care au jucat până acum, voi lua în calcul rezilierea contractelor în perioada următoare. Se vede în jocul fetelor că nu pot să stau pe bancă şi să le conduc de pe margine, dar, per ansamblu, sunt mulţumit de majoritatea din punct de vedere al atitudinii pe care o au. Aştept să aibă mai multă încredere în forţele proprii, fiindcă Paula ajută mult în poartă, dar e nevoie de mai multă atenţie în atac, unde ratăm mult”, a declarat Gheorghe Tadici.

HC Zalău nu a mai câştigat de opt ani pe terenul Craiovei, iar astăzi a fost la doar câteva secunde de o victorie istorică. Liga Florilor se întrerupe din nou până în 16 octombrie, urmând să aibă loc meciurile echipei naţionale din preliminariile Campionatul European, unde România se va duela cu Insulele Feroe şi Austria.