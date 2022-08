Handbalista Valentina Neli Ardean-Elisei, retragere din activitate

Motto : „Sportul reprezintă vigoarea vitală a umanității”.

George CĂLINESCU (1899 – 1965), critic, istoric-literar, poet și prozator

Marți, 16 august 2022, remarcabila handbalistă Valentina Neli Ardean-Elisei s-a retras oficial din activitatea competițională. Acest însemnat eveniment sportiv s-a desfășurat în Sala Polivalentă din municipiul Bistrița, fiind girat de președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan și directorul CS „Gloria 2018 Bistrița”, Eugen Cosma. Dar și cu sprijinul Companiei Rombat SA Bistrița, cea care a oferit tricouri în roșu și alb, inscripționate cu numărul 15 (cel purtat de către Valentina), pentru 1.000 de participanți. Festivitatea a fost una de excepție: trofee, diplome, buchete de flori pentru fostele glorii ale clubului, nelipsind felicitările de rigoare, dar și aplauzele îndelungate ale celor prezenți. În plus, majoretele de la Cheers All Stars și Lupul, noua mascotă a echipei clubului, au entuziasmat întreaga asistență. În cadrul frumoasei activități, a fost prezentat lotul echipei și stafful tehnic al CS „Gloria 2018”, pentru sezonul competițional 2022-2023, în „Liga Florilor”.

A urmat un meci amical între două echipe feminine: una cu jucătoare ale CS „Gloria 2018” (antrenor Horațiu Pașca) și alta, „Team Elisei”, cu handbaliste invitate de către Alice, numele de alint al Valentinei Ardean-Elisei (antrenor Costică Buceschi). În acest context, la ineditul „meci de retragere”, în echipa Valentinei s-au aflat handbaliste cu un palmares național și internațional de invidiat: Narcisa Lecușanu, Luminița Huțupan-Dinu, Aurelia Brădeanu, Paula Ungureanu, Oana Manea-Lefter, Adriana Nechita, Patricia Vizitiu, Luciana Popescu, Ionela Stanca, Valeria Motonga-Pușcaș, Magdalena Paraschiv și Yuliya Dumanska. Jocul a încântat asistența prin faze dinamice și spectaculoase, iar scorul (28-28) a contat prea puțin într-o astfel de împrejurare!

După intonarea Imnului Național al României, cu desfășurarea unui mare STEAG TRICOLOR ROMÂNESC, au fost transmise mesaje de felicitare Valentinei din partea domnilor: Radu Moldovan; Sorin Dinu – vicepreședinte al Federației Române de Handbal; Ioan Gavrilescu – fostul președinte al CS „Oltchim” Râmnicu Vâlcea. Cunoscuta handbalistă Narcisa Lecușanu, a susținut un formidal „Laudatio” pentru prietena sa, Alice, cu date multiple și pertinente din viața și activitatea acesteia: performanțe sportive, ținuta morală, spiritul patriotic etc.

Valentina s-a născut la Focșani, în 5 iunie 1982. Și-a început cariera sportivă la CSS Focșani. Ca senioară, a jucat la echipele: Universitatea Remin Deva (2001-2004), ZEK Knjaz Milos (Serbia, 2004-2006), SC Oltchim Râmnicu Vâlcea (2006-2012), CSM Cetate Deva (2013-2014), HCM Baia Mare (2014-2016), SCM Craiova (2016-2018) și CS Gloria Bistrița (2018-2022).

Printre performanțele de seamă ale Valentinei se numără: cea mai bună extremă stânga la Campionatul Mondial de Handbal 2005, Sankt-Petersburg (medalie de argint, 51 de goluri marcate) și la Campionatul Mondial 2015, Danemarca (medalie de bronz, 24 de goluri); cea mai bună extremă stânga la Campionatul European 2008, Macedonia (locul 5, 37 de goluri); medalie de aur la Campionatul European pentru Tineret 2000, Franța (18 goluri); medalie de bronz la Campionatul European 2010, Danemarca și Norvegia (15 goluri); cu echipele de club: șapte titluri de campioană a României, trei medalii de argint și două medalii de bronz; de patru ori câștigătoare a Cupei României și tot de patru ori a Supercupei României; a câștigat cu echipa – Trofeul Campionilor EHF, Cupa Cupelor EHF, Cupa EHF, Cupa Challenge EHF și a fost finalistă în Liga Campionilor 2010 (Viborg HK – SC Oltchim Râmnicu Vâlcea: 28-21, tur și 31-32, retur); prezentă cu echipa României la JO 2008, Beijing (31 goluri marcate) și JO 2016, Rio de Janeiro (6 goluri); locul patru în clasamentul marcatoarelor pentru echipa României (915 goluri în 255 de meciuri); căpitan al echipei naționale a României în anii: 2010-2012, 2015-2016 și 2018.

Neli a avut parte de multe surprize plăcute, printre care: oferta de a face parte din stafful echipei bistrițene (de la Radu Moldovan), primirea unui tablou personal din partea pictoriței Mirela Trăistaru și arborarea unui tricou mare, inscripționat cu numele ei și perioada în care a jucat handbal la clubul bistrițean. Conducerea CS „Gloria 2018” a hotărât ca numărul 15, cel purtat de către Alice în echipa bistrițeană, îi este dedicat pentru totdeauna, ca simbol al recunoașterii și aprecierii performanțelor sale sportive, iar nicio altă sportivă legitimată la acest club nu va mai purta numărul 15 pe niciun fel de tricou. Președintele Radu Moldovan, printre altele, a spus: „Este un model ca om și ca sportiv, și am avut marea bucurie să o avem aici în ultimii patru ani. Suntem onorați. Te vom păstra în sufletele noastre. La Bistrița ești binevenită oricând. Oferta noastră de a rămâne aici este valabilă în continuare. Decizia îți aparține, iar Poarta Transilvaniei rămâne deschisă !”.

În cuvântul său, cu lacrimi în ochi, în aplauzele puternice și îndelungate ale handbalistelor și publicului spectator, Valentina a spus: (…) Sunt copleșită de emoții (…) Am încercat să dau totul, să lupt pentru fiecare minge de pe teren și, atunci când am ajuns în situații limite, am încercat să-mi iau energie de la dumneavoastră, publicul. V-am simțit, de fiecare dată, alături de mine. Doresc să mulțumesc organizatorilor și tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment! Știu că a fost multă muncă și vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc, Bistrița! Timp de patru ani de zile a fost casa mea. (…) Mulțumesc tuturor celor prezenți aici, afară și în fața televizoarelor! Pentru mine, toți sunteți la fel de importanți. Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor cu care am lucrat! Am muncit împreună, ne-am bucurat împreună, am suferit împreună. (…) Dorsc să mulțumesc tuturor cluburilor la care am evoluat! (…) Celor apropiați, familiei, țin să le mulțumesc că au fost alături de mine, necondiționat, și au crezut în visul meu mereu! Și, nu în ultimul rând, mulțumesc România, că mi-ați oferit șansa să port Tricolorul cu onoare în toate competițiile internaționale! Vă mulțumesc!”.

La rugămintea mea, despre această festivitate de retragere din activitatea competițională a Valentinei, prof. Gheorghe Tadici – antrenor al echipei HC Zalău, cel care i-a fost antrenor la CS Oltchim Râmnicu Vâlcea și la CM 2005, Sankt-Petersburg, mi-a declarat: „(…) Nu acolo au fost rezultatele ei cele bune. La Bistrița au fost rezultate modeste. Rezultatele bune a obținut la CS Oltchim Râmnicu Vâlcea. Întreaga activitate a fost inițiată de către Radu Moldovan – președintele CJ Bistrița-Năsăud, dar tenta a fost cu iz electoral. (…) Valentina a fost o jucătoare cu calități fizice de excepție de la maică-sa și de la natură. (…) A muncit mult, a ieșit în anul 2005, la Campionatul Mondial de la Sankt-Petersburg, cea mai bună extremă stânga. (…) Atunci a fost momentul de cotitură, și al ei, și al celorlalte handbaliste românce în ceea ce privește performanța sportivă și, practic, li s-a schimbat viața în bine. (…) De atunci, la inițiativa mea, prin Călin Popescu-Tăriceanu, premierul României, s-a obținut aprobarea renovărilor Stadionului, Sălii de Sport și Hotelului Sportiv, toate din Zalău. (…)”.

Felicitări pentru întreaga activitate sportivă, Valentina Neli Ardean-Elisei! Multă sănătate și succes deplin în orice activitate!

Prof. Marin ȘTEFAN / UZPR,

ex-arbitru republican de handbal