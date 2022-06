Guvernul îl premiază cu un milion de lei pe David Popovici

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunţat că Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Tot astăzi, la şedinţa de Guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi, în felul acesta, am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocat din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă în valoare de un milion de lei”, a afirmat premierul Ciucă, la finalul şedinţei de Guvern.

David Popovici, în vârstă de 17 ani, a câştigat medaliile de aur în probele de 100 metri liber şi 200 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Nataţie, competiţie care se desfăşoară la Budapesta.

