Gala Sportului Sălăjean, doar pe hârtie în acest an?

Nevoită să anuleze Cupa Văilor şi Cupa Lyceum, două competiţii cu tradiţie la nivel de judeţ, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj ia în calcul şi varianta anulării Galei Sportului Sălăjean, eveniment în cadrul căruia sunt premiaţi cei mai buni sportivi ai judeţului.

Directorul instituţiei, Adrian Fărcaş, ne-a informat că se va întocmi, totuşi, un clasament al celor mai buni sportivi ai judeţului, dar nu vor fi luate în considerare decât rezultatele obţinute în întervalul 1 ianuarie – 11 martie 2020, având în vedere că în perioada ce a urmat au fost anulate o serie de competiţii.

„Gala Sportului Sălăjean 2020, un alt eveniment important, care ar trebui sa aibă loc în a doua decadă a lunii decembrie, stă sub semnul întrebării în ceea ce priveşte organizarea în contextul actual privind pandemia de coronavirus. Dacă nu vom putea organiza fizic Gala Sportului Sălăjean 2020, cu siguranţă, clasamente de final de an se vor întocmi, în funcţie de rezultatele sportivilor în perioada 1 ianuarie – 11 martie 2020 şi în perioada de după relansarea unor măsuri restrictive şi după reluarea unor ramuri sportive, în special cele individuale (iunie, iulie – decembrie 2020). Din punct de vedere sportiv şi din punct de vedere al spectacolului sportiv, care ar fi trebuit să primeze în toate competiţiile, anul 2020 a fost şi este în continuare un an compromis, un an care, cu siguranţă nu va fi uitat de niciunul dintre noi”, se arată într-un comunicat al DJST Sălaj.

În 2019, cei mai buni sportivi ai judeţului au fost atleta Paula Todoran – locul 1 în clasamentul sporturilor olimpice şi karateka Iulia Cliţan – locul 1 în clasamentul sporturilor neolimpice.

Share Tweet Share