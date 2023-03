Elevii din Cehu Silvaniei au câştigat pentru a opta oară faza judeţeană la rugby-tag

Disciplinga rugby-tag a devenit cunoscută în Sălaj în 2013, printr-un proiect implementat de profesorul Gheorghe Sabău, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Bogdan Vodă”, care este şi arbitru de rugby, acesta fiind originar din localitatea Motiş.

Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” din Cehu Silvaniei a devenit de şapte ori câştigătoare a fazei judeţene la rugby-tag, iar în acest an a obţinut al optulea astfel de rezultat. Elevii pregătiţi de profesorul Sergiu Moldovan au participat la faza judeţeană a competiţiei, evenimentul desfăşurându-se în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău. Şapte echipe au participat la competiţie, fiind una dintre cele mai disputate din ultimii 10 ani. Alături de şcoala din Cehu Silvaniei au mai fost prezente: Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău şi Şcoala Gimnazială Treznea.

Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” din Cehu Silvaniei a fost urmată pe podium de Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău şi de Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei.

„Am luat fiecare meci în parte, am câștigat şi ne-am văzut câștigători din nou la finalul competiției. A fost al optulea titlu județean reuşit de şcoala noastră. Ne-am întors acasă, ne-am bucurat două zile şi am început munca. Mergem la faza zonală să câștigăm. Obiectivul nostru este să ne regăsim în primele opt echipe din țară. Vrem să fim în ultima fază a competiţiei şi chiar să o câştigăm, fiindcă am mai reuşit acest lucru”, ne-a declarat profesorul Sergiu Moldovan.