Echipa naţională, „sperietoare” pentru antrenori

Echipa naţională de fotbal a ajuns într-o fundătură din toate punctele de vedere. Sportiv lucrurile sunt clare, contraperformanţele vorbesc singure. Financiar, lipsa calificărilor afectează grav visteria FRF. Ultimele ştiri arată că, mai nou, antrenorii nu îşi doresc să mai preia prima reprezentativă, iar acest lucru ar trebui să dea de gândit actualei conduceri a Federaţiei Române de Fotbal, care gestionează lucrurile la acest nivel de ani buni. De la „echipa naţională nu se refuză”, vehiculat ani de zile, s-a ajuns la situaţia actuală, în care naţionala nu mai este dorită de nimeni. Din lista iniţială de posibili antrenori, alcătuită „pe genunchi” la Casa Fotbalului, care conţinea şi o eventuală revenire a lui Mirel Rădoi, nu a mai rămas nimic în mai puţin de două săptămâni. Cosmin Olăroiu şi-a găsit un nou angajament în zona arabă, fără să stea prea mult pe gânduri. Laurenţiu Reghencampf şi Dan Petrescu au refuzat din start orice discuţie, afirmând că rămân pe actualele poziţii la CSU Craiova respectiv CFR Cluj. Mirel Rădoi a negociat, a plusat în ceea ce priveşte durata contractului – s-a vorbit de un angajament pe 5 ani, iar la final a rămas la ideea de acum o lună, că e mai bine să-şi găsească alt angajator. Lucrurile nu au evoluat mai grozav nici în ceea ce îl priveşte pe Gheorghe Hagi, omul care a tot vorbit de proiecte pe termen lung şi care a purtat în cele din urmă o discuţie cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, pe această temă. Fostul mare jucător a explicat situaţia: „Ne-am întâlnit, am avut o discuţie în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acţionar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculaţii. Am discutat două ore, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situaţia asta de până acum. Nu ştiu ce era dacă eram acţionar minoritar, cred era total diferit. Nici n-am vrut să încercăm, pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, obiective clare şi proiect ambiţios. V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. A fost o situaţie, lucrurile sunt clare, eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acţionar, sunt şi manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos şi nu are rost să interpretăm ce nu trebuie”. Evident, Hagi este acţionar majoritar de ani de zile la Viitorul/Farul, dar asta nu l-a împiedicat să tot spună că nu a fost căutat pentru a prelua echipa naţională. Când chestiunea a devenit concretă a apărut şi refuzul.

Chiar dacă pe termen scurt Răzvan Burleanu se poate considera eliberat de orice fel de obligaţie şi îşi poate permite să angajeze orice fel selecţioner, aşa cum a mai făcut-o, chiar şi cu mai puţină experienţă (Adrian Mutu este o variantă vehiculată) pe termen lung aceste experimente se dovedesc a fi absolut falimentare. În ultimii ani echipa naţională nu a pierdut doar pe teren, ci şi în afara lui, reuşind să facă praf imaginea unei „instituţii” care la un moment dat s-a bucurat de un uriaş capital de simpatie.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro