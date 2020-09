Directorul DJST Sălaj a fost infectat cu coronavirus

Situaţie delicată pentru directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj, Adrian Fărcaş, care, timp de o săptămână, a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Zalău. Fostul jucător de fotbal a fost depistat pozitiv la testul PCR, pe care l-a efectuat în urmă cu o săptămână, fiind nevoit să se interneze.

„Primele simtome care m-au speriat au apărut în data de 12 septembrie. Am rpmas fără gust şi miros şi am mers de urgenţă la spital. Am făcut un prim test pentru aticorpi, care a ieşit negativ, dar sâmbătă seara, tot în 12 septembrie, am făcut şi testul PCR, care a ieşit pozitiv, iar luni seara am fost sunat de cei de la Direcţia de Sănătate Publică şi am fost nevoit să mă internez”, ne-a explicat Adrian Fărcaş.

Acesta nu a avut o formă severă de virus, recăpătându-şi după câteva zile mirosul şi gustul.

„Mă bucur, totuşi, că am avut o formă uşoară şi am trecut cu bine, dar şi repede peste acest moment. Am avut parte de condiţii bune şi un tratament corespunzător. Există nişte cadre medicale dedicate aceatei meserii, fapt pentru care ţin să le mulţumesc”, a mai afirmat directorul DJST Sălaj.

Fost jucător la echipele FCM Baia Mare, FC Armătura, FC Zalău şi Raăpid Jibou, Adrian Fărcaş, care a cochetat la un moment dat chiar cu lotul naţional de tineret, a fost externat în cursul zilei de marţi, dar nu înainte de mai face un test PCR, al cărui rezultat a fost negativ.