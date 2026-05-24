Din nou la baraj

În ultima etapă a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a câștigat vineri în deplasare cu SCM Craiova, scor 27 – 24. Pentru zălăuance au marcat Alexia Niță 7 goluri, Ciubotaru 2, Sava 5 Mărginean 1, Orsivschi 1, Vintilă 5 și Iordache 6. În minutul 47, antrenorul Gheorghe Tadici a primit cartonașul roșu.

Aceasta a fost a doua victorie din această ediție de campionat, și în acest an echipa ajungând la baraj pentru supraviețuirea în prima ligă. Barajul este programat în perioada 29 – 31 mai, la Brașov.