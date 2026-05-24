Salamul de Sinaia, nelipsit de pe mesele multor sălăjeni, bogat în E-uri

Unul dintre mezelurile frecvent achiziționate de la raft, inclusiv la noi în județ, este Salamul de Sinaia.

Ușor de găsit în marile lanțuri de supermarket, dar și în magazinele de proximitate, acesta ajunge deseori în coșurile de cumpărături nu doar pentru sandvișuri, ci și pentru platouri reci sau pentru gustul deja cunoscut de mulți consumatori. Totuși, lăsând la o parte imaginea de produs obișnuit de pe raft, analiza etichetelor arată că și această categorie de mezeluri conține aditivi alimentari.

Potrivit unui studiu realizat de InfoCons, pe baza informațiilor înscrise pe etichetele produselor tip Salam de Sinaia identificate pe piața din România, aditivii alimentari sunt prezenți în mod constant în aceste produse, iar unii apar aproape în toate variantele analizate.

Cel mai întâlnit aditiv este E250 – nitrit de sodiu, regăsit în toate produsele analizate. Acesta este folosit în industria cărnii pentru conservare și pentru reducerea riscului dezvoltării unor bacterii periculoase. În același timp, InfoCons atrage atenția că există discuții și recomandări privind consumul moderat al produselor care conțin nitriți, în special în cazul copiilor, motiv pentru care citirea etichetelor rămâne importantă.

În peste 83% dintre salamul de Sinaia analizat, apare și E301 – ascorbat de sodiu, un antioxidant utilizat în special pentru stabilizarea culorii și menținerea aspectului produsului.

Mai rar întâlniți, dar tot prezenți în anumite produse, au fost identificați E452 – polifosfați, utilizați pentru stabilizarea și menținerea texturii, E300 – acid ascorbic, cunoscut și ca vitamina C în forma sa utilizată în industria alimentară, cu rol antioxidant, E120 – carmin, un colorant de origine naturală folosit pentru intensificarea culorii, dar și E621 – glutamat monosodic, folosit ca potențiator de aromă pentru accentuarea gustului.

Fiecare dintre acești aditivi are roluri tehnologice, de la conservare, păstrarea culorii și până la îmbunătățirea gustului sau texturii.

Totodată, organizațiile de protecție a consumatorilor recomandă ca alegerea produselor să fie făcută și prin verificarea listei de ingrediente, nu doar după marcă sau preț.