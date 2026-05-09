Cristian Bolduț, campion european!

Orașul Batumi, una dintre cele mai cunoscute destinații de la Marea Neagră din Georgia, găzduiește zilele acestea unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor marțiale europene – Campionatul European de Karate Kyokushin. Competiția a reușit să aducă pe tatami un nivel ridicat de performanță în probele de kumite și kata.

Sportivul zălăuan Cristian Bolduț a avut o evoluție remarcabilă în proba de kata seniori, câștigând medalia de aur, după succesul din finală în fața danezului Nikolaj Lunn Jensen. Performanța zălăuanului este una deosebită, având în vedere că este campion european a treia oară!

Kyokushin este considerat unul dintre cele mai solicitante stiluri de karate, fiind cunoscut pentru contactul direct și pentru accentul pus pe disciplină, rezistență și respect.

M. S.