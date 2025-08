Campionatul Mondial de Înot Singapore 2025. David POPOVICI, dublu campion mondial!

Motto: „Înotul nu este totul, câștigul este”.

Mark SPITZ (n. 10. 02. 1950), fost campion olimpic și mondial american la înot

Campionatul Mondial de Înot 2025 s-a desfășurat la Singapore (Kallang, 27 iulie – 3 august 2025). România a fost reprezentată de doi înotători: David Popovici, înscris la 50, 100 și 200 de metri liber și Denis-Laurean Popescu, la 50 și 100 de metri fluture și la 50 și 100 de metri spate. Întrecerile s-au desfășurat în bazinul provizoriu construit în cinci luni (ianuarie-mai 2025), într-un complex dintr-o parcare cu 4.800 de locuri, cu dimensiuni de 50 m lungime, 26 m lățime, trei metri adâncime și 10 culoare (0-9).

David Popovici a concurat prima dată luni, 28 iulie 2025 (ora 06:24), la 200 metri liber, seria a șasea, pe culoarul trei. A câștigat locul I (1:45.43), având cel mai bun timp din toate seriile, cu 45 de concurenți. A fost repartizat în semifinala a doua, programată în aceeași zi, la ora 15:06. Din nou, s-a clasat pe primul loc (1:45.02), dar s-a calificat în finală al patrulea, după americanul Luke Hobson (1:44.80), coreanul Hwang Sunwoo (1:44.84) și polonezul Kamil Sieradzki (1:45.00). Finala s-a desfășurat marți, 29 iulie 2025, ora 14:02. Luând startul de pe culoarul trei, David Popovici a întors al treilea la 50 de metri, al patrulea la 100 de metri și al doilea la 150 de metri. Pe ultima lungime de bazin a înotat extraordinar, a ajuns umăr la umăr cu Luke Hobson și, depășindu-l, a câștigat medalia de aur (1:43.53), devenind campion mondial! Medalia de argint a revenit lui Luke Hobson (1:43.84), iar cea de bronz japonezului Tatsuya Murasa (1:44.54). Astfel, la doar 20 de ani, David Popovici a confirmat toate pronosticurile, devenind și campion mondial, după titlul olimpic câștigat la Jocurile Olimpice Paris 2024, la exact un an de zile distanță!

A fost un podium de premiere minunat, cu David Popovici pe prima treaptă a acestuia, cu ridicarea Steagului României pe cel mai înalt catarg și cu intonarea Imnului României, chiar de Ziua Imnului României! A fost o atmosferă entuziasmantă, cu aplauze meritate din partea spectatorilor, printre care s-au aflat părinții lui David, Georgeta și Mihai Popovici, antrenorul principal Adrian Rădulescu, membri ai echipei lui David, rude și prieteni ai acestuia.

La proba de 100 metri liber, în calificări, David a concurat miercuri, 30 iulie 2025, ora 05:52, în seria a 11-a, pe culoarul cinci. S-a clasat pe locul întâi, cu timpul de 47:41, după ce a întors al treilea la 50 de metri. A fost cel mai bun timp din cele 12 serii, cu 113 participanți (trei s-au retras). În seria a douăsprezecea, campionul mondial, chinezul Pan Zhanle, s-a clasat doar pe locul patru (47.86), după ce a întors al șaptelea la 50 de metri (!?). Această serie a fost câștigată de către australianul Kyle Chamers (47.48). La ora 14:29, au început semifinalele. Prima semifinală a fost câștigată de către Kyle Chamers (47.36), iar Pan Zhanle a fost pe locul trei (47.81). David Popovici a evoluat în semifinala a doua, de pe culoarul patru, și s-a clasat pe locul doi (46.84), după americanul Jack Alexy (46.81). Finala s-a desfășurat joi, 31 iulie 2025, ora 14:32, fără Pan Zhanle, care a „prins” doar locul zece în semifinale (!?). David Popovici a fost pe culoarul cinci, între Chamers și Alexy. La 50 de metri a fost al patrulea, dar a avut o evoluție formidabilă pe a doua lungime de bazin, câștigând medalia de aur și titlul de campion mondial (56.51), în aplauzele spectatorilor! Medalia de argint a revenit lui Jack Alexy (46.92), iar cea de bronz, lui Kyle Chalmers (47.17), cei care l-au felicitat imediat pe David, chiar în bazinul de înot!

La interviul după terminarea probei, David Popovici a spus: „Da, în câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici! Iar în legătură cu cursa, cel care câștigă este cel care se detașează cel mai mult de ceilalți. Dacă reușesc să am «ziduri» pe fiecare dintre culoare, atunci pot să-mi imaginez că sunt singur și fac lucrul pentru care m-am antrenat. Ceva ce am îmbunătățit de anul trecut este înotul sub apă și lungimea loviturilor. Și am făcut asta, atât în proba de 200 de metri, cât și în cea de 100 de metri, în special. Astea sunt lucruri învățate mecanic pentru un începător, dar pentru mine funcționează. Și, așa cum am zis, sunt fericit să fiu aici, campion mondial la 200 și 100 de metri liber!”.

Din nou, festivitatea de premiere a fost entuziasmantă în tot ansamblul ei, cu David Popovici radiind de bucurie, cu mulțumiri în rândul membrilor familiei lui și cei ai echipei sale: Adrian Rădulescu – antrenor principal, Dragoș Luscan – antrenor pregătire fizică și Valentin Grigoraș – kinetoterapeut. Iar spectatorii au fost încântați de desfășurarea concursului, aplaudându-i cu ardoare pe cei trei premiați!

Din păcate, Denis-Laurean Popescu n-a trecut de seriile în care a concurat la probele sale, chiar dacă a câștigat seria a cincea (51.61) de la 100 de metri fluture. Iar David Popovici s-a retras din proba de 50 de metri liber (!?).

David Popovici a evoluat extraordinar, iar Pan Zhanle, și el la 20 de ani, a avut un start complicat, cu dezamăgiri totale. Campion olimpic, recordman mondial și campion mondial, care nu s-a calificat în finalele probelor de 100 și 200 de metri liber, spre surprinderea tuturor (!?). David Popovici a fost strălucitor, precum cele două medalii de aur cucerite de către el. Românii și România sunt mândri de el! Este prima dată în istoria înotului când un înotător reușește o dublă, 100 și 200 metri liber, la două ediții de campionat mondial! Se poate spune, fără a greși, că cel mai important înotător la Campionatul Mondial de la Singapore 2025 a fost David Popovici, fiind dublu campion mondial!

Așadar, David Popovici a realizat o „dublă” formidabilă la 200 și 100 de metri liber. Este dublu campion mondial la Singapore, după o cursă absolut magistrală în finala de 100 de metri liber, proba „regină” a înotului. A realizat recordul competiției și pe cel european, cea mai bună performanță mondială din acest an și a doua din toate timpurile (46.51), la 11 sutimi de recordul mondial al lui Pan Zhanle de la JO Paris 2024. După lungimea a doua a bazinului de înot, David și-a „spulberat” adversarii… Astfel, el este unic în istoria înotului, fiind primul sportiv care a reușit să obțină „dubla” de aur în două ediții diferite ale campionatelor mondiale! Se vede că, pentru David, „înotul nu este totul, câștigul este” (vorba lui Mark Spitz), întrucât, cu antrenorul lui, s-au găsit soluții bune în pregătirea sa pentru acest campionat mondial și, de ce nu?, pentru Jocurile Olimpice de Vară Los Angeles (14-30 iulie 2028). Da, nu e nicio grabă, timp este destul pentru antrenamente moderne de îmbunătățire a tehnicii, care să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Felicitări, David Popovici! Și, deopotrivă, mulțumiri!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei