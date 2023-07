Campionatul Mondial de Fotbal Fete 2023, Australia – Noua Zeelandă

ITALIA – ARGENTINA 1:0 (0:0)

24 iulie, ora 08,53 (ora locală 17,53), AUCKLAND, Noua Zeelandă

Cele două bănci tehnice, ELENA BERTOLINI (Italia) şi GERMAN PORTANOVA (Argentina), folosesc acelaşi sistem de joc 1-4-2-3-1. A fost a doua întâlnire dintre cele două echipe, Italia câştigând cu 4 – 0 prima dispută.

În minutul 1, consemnăm prima ocazie pentru Argentina, iar in minutul 4, prima lovitură de colţ pentru Italia. În minutul 10, Italia ratează o bună oportunitate, mingea fiind respinsă de Correa, portarul de 40 de ani al Argentinei. În minutul 12, primul galben pentru LARA-OQEVTTE, Argentina, la o intrare mult prea bărbătească, urmată în minutul 25 de primul galben pentru Italia, la CARUSO.

În minutele 15 respctiv 42, sunt anulate corect două goluri pentru Italia pe motiv de ofsaid. O primă repriză albă, destul de echilibrată, totuşi săracă în faze autentice de gol.

În repriza secundă, minutul 49, Argentina, ratează prima mare ocazie de gol a meciului prin Stabile. În minutul 68, Mayorga (Argentina), 76, Stabile (Argentina), 85 Bonasea (Italia), văd şi ele galben în faţa ochilor.

În minutul 87, Italia marchează unicul gol al partidei prin decarul Girreli, jucătoarea Juventusului, gol cu capul din interiorul careului de 16 m.

În cele 7 minute de prelungiri, Argentina putea egala printr-o lovitură de la 20 de m executată de Stabile, apărată miraculos de portarul peninsular.

Partidă condusă corect de HERERO LOPEZ- HONDURAS.

Au asistat 30.889 spectatori.

Meciul a fost transmis de TVR 1, comentat de Cristi Mândru.

Date generale despre cele două ţări (bine de ştiut)

ITALIA

Denumirea oficială: REPUBLICA ITALIANĂ

Capitala: ROMA (2,92 milioane de locuitori)

Limba oficială: italiana

Suprafaţa: 301.320 km 2

Populaţia: 60,4 milioane de locuitori

Densitatea populaţiei: 197 loc/km2

Religia: catolicism 95,5% etc

Moneda: euro

Forma de guvernare: republică

Ziua naţională: 2 Iunie

ARGENTINA

Denumirea oficială: Republica ARGENTINA

Capitala: Buenos Aires (11,48 milioane de locuitori)

Limba oficială: spaniola

Suprafaţa: 2.780.000 km 2

Populaţia: 47,7 milioane de locuitori

Densitatea populaţiei: 14 loc/km2

Religia: catolicism, protestanism etc

Moneda: peso

Forma de guvernare: republică

Ziua naţională: 25 mai

Profesor de istorie

Dumitru Bârjac

Păuşa