Ardealul Crişeni a câştigat Cupa Primăverii la minifotbal

După „Cupa AJF”, Asociaţia Judeţeană de Fotbal a organizat la finalul săptămânii trecute şi „Cupa Primăverii” pentru echipele din Liga a IV-a. Patru cluburi s-au înscris la eveniment: Ardealul Crişeni, AS Chieşd, AS Creaca Jac şi Juniorii Ip.

Competiţia s-a desfăşurat după sistemul „fiecare cu fiecare”, competiţia fiind câştigată de Ardealul Crişeni, care s-a impus în toate cele trei partide disputate. În primul duel, echipa condusă de Florin Pop a câştigat cu 2 – 0 în faţa celor de la AS Creaca Jac, iar în celălalt meci, FC Chieşd a câştigat cu 4 – 1 disputa cu Juniorii Ip. În jocul cu numărul trei, FC Chieşd s-a impus cu 5 – 1 în faţa celor de la AS Creaca Jac, iar Ardealul Crişeni a dispus cu 3 – 0 de Juniorii IP. A urmat cel mai interesant duel al turneului, dintre FC Chieşd şi Ardealul Crişeni, partidă câştigată de cei din Crişeni cu 2 – 0. AS Creaca Jac a învins la scor de neprezentare Juniorii Ip în ultimul duel, 3 – 0.

Pe locul doi s-a situat FC Chieşd, iar locurile trei şi patru au fost ocupate, în ordine, de AS Creaca Jac şi Juniorii Ip.

Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Csoknadi David, de la Ardealul Crişeni, iar cel mai bun marcator, Ciprian Pavel, de la FC Chieşd. Titlul de „cel mai bun portar” i-a revenit lui Adrian Noţigan, de la Ardealul Crişeni.

La Liga a V-a s-au înscris 18 echipe, formaţiile fiind împărţite în patru grupe, două cu cinci echipe şi două cu patru echipe. Meciurile din primele trei grupe s-au desfăşurat la finalul săptămânii trecute, iar duminică, 5 martie, sunt programate jocurile din Grupa D.