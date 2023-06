Acuzaţii de fals şi uz de fals la un club de fotbal din Sălaj

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, au efectuat percheziţii domiciliare la Jibou şi Hida, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de falsificare de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, fals material în înscrisuri şi uz de fals.

Din cercetările efectuate, a reieşit că delegatul unui club de fotbal care activează în Liga a IV-a Sălaj ar fi depus, în perioada aprilie – mai, la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Sălaj, mai multe adeverinţe medicale presupuse a fi false, cu scopul de a amâna două meciuri de fotbal.

Poliţiştii sălăjeni au ajuns şi la sediul AJF Sălaj în această dimineaţă, solicitând secretarului Leontin Moga mai multe documente. Potrivit oficialilor AJF Sălaj, clubul incriminat este Luceafărul Bălan, echipă ce a devenit campioană judeţeană în urmă cu două săptămâni. Persoanele vizate în acest dosar sunt antrenorul Emil Ionaş şi delegatul echipei, Alexandru Colciar, acesta din urmă fiind suspendat pentru o perioadă de un an din cadrul Comisiei de Disciplină a AJF Sălaj.

La acţiunea de astăzi au participat luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi poliţişti criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

M. S.