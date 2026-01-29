Zeci de elevi sălăjeni vor învăța meserii cerute de principalii angajatori din județ

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local au fost aprobate încheierea unor contracte de parteneriat pentru învățământul dual la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” și la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, pentru anul școlar 2026–2027. Școlarizarea în sistem dual a elevilor de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” se realizează cu sprijinul operatorilor economici Michelin România, pentru un număr de 14 elevi, în domeniul de pregătire profesională Electromecanic, și Distribuție Energie Electrică România, iar pentru 12 elevi, în domeniul de pregătire profesională Electric. La Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, 28 de elevi vor fi școlarizați în sistem dual, cu sprijinul operatorului economic Silcotub, după cum urmează: 14 elevi în domeniul de pregătire profesională Mecanică și 14 elevi în domeniul de pregătire profesională Electric.

