Zeci de clădiri care găzduiesc școli și grădinițe nu au autorizație de securitate la incendiu

Zeci de clădiri în care funcționează școli, grădinițe și săli de sport din Sălaj nu au autorizație de securitate la incendiu, iar în anul școlar trecut au fost înregistrate în unitățile de învățământ sălăjene peste 20 de cazuri de agresiune psihică sau verbală (bullying).

Instituţia Prefectului Sălaj a găzduit, miercuri, şedinţa Echipei interinstituționale județene pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ din județ. Pe ordinea de zi s-au aflat prezentarea si analizarea indicatorilor specifici referitori la activitățile desfășurate de instituțiile cu responsabilități privind siguranța școlară; analizarea modului în care funcționează grupurile de acțiune antibullying constituite în cadrul unităților de învățământ, numărul cazurilor de bullying comunicate și înregistrate de la începutul anului școlar 2022-2023; acțiunile de prevenire a violenței psihologice antibullying realizate în județul Sălaj de la începutul anului școlar până în prezent; situația clădirilor cu destinație învățământ din județul Sălaj care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și prezentarea situației sumelor alocate de primării pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ, în anul școlar 2022-2023. Pe linia menţinerii şi consolidării climatului de siguranţă în Şcoli, IPJ Sălaj a organizat în acest an mai multe acţiuni privind combaterea absenteismului şi abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile şi pentru respactarea regulilor de circulaţie. Conform Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în acest an au fost înregistrate, în unităţile şcolare din judeţ, 22 de cazuri de bullying. Măsuri luate în astfel de cazuri presupun: implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale şi empatice între aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi colegi; sesizarea organelor de poliţie; aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară: observație individuală, mustrare scrisă, înștiințare părinți, scăderea notei la purtare. În şcolile sălăjene au fost realizate în acest an şcolar peste 300 de activități de prevenire a fenomenului de bullying, consilieri individuale cu aproximativ 86 de elevi victime sau agresori, precum și un număr considerabil de activități de consiliere psihopedagogică. Potrivit datelor centralizate de ISU Sălaj, în judeţ există, în prezent, 30 de clădiri cu destinație învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.