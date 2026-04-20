Sute de amenzi aplicate și zeci de permise reținute pe drumurile Sălajului

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj au acționat zilele trecute în cadrul operațiunii europene „ROADPOL – SPEED”, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea regimului legal de viteză. Oamenii legii au acționat pe principalele artere rutiere din județ, utilizând echipamentele de monitorizare și măsurare a vitezei de deplasare a mașinilor, în vederea depistării și sancționării conducătorilor auto care nu respectă limitele legale. Polițiștii au constatat 332 de abateri la regimul legal de viteză. Dintre acestea, în 36 de situații a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere, ca urmare a depășirii cu mai mult de 50 km/h a limitei maxime admise. Totodată, trei conducători auto au fost depistați depășind viteza maximă admisă cu peste 70 km/h, față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

