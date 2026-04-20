În perioada 20-25 aprilie 2026 are loc a 24-a ediție a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry”, organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Sub semnul Poeziei se vor desfășura mai multe evenimente culturale la Zalău, în județul Sălaj și în Cluj-Napoca, susținute de poeți și artiști din România, Ungaria, Franța, India, Serbia, Kenya, Columbia, Azerbaidjan și Austria.

■ Luni, 20 aprilie 2026, ora 16. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Concursul de recitare în limba maghiară.

■ Marți, 21 aprilie 2026, ora 18.30. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Poeții sălăjeni în prim-plan: lansarea antologiei bilingve „Primăvara poeziei sălăjene” (Editura Caiete Silvane, 2026) și a primelor patru volume bilingve din colecția „Cartea de buzunar” a Editurii Caiete Silvane, semnate de Alice Valeria Micu, Ancuța Mărieș, Anca Ioana Iacob-Gaidoș și Doina Ira-Tăutan și traduse de Pethő Lorand; recital poetic.

■ Miercuri, 22 aprilie 2026, ora 11, Cluj-Napoca. Întâlniri literare în licee: Liceul Unitarian „János Zsigmond”; Colegiul Național „Emil Racoviță” (ora 10); Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”.

■ Miercuri, 22 aprilie 2026, de la ora 12.30, poeții invitați la festival vor fi prezenți la sediul filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, unde vor susține și un recital de poezie.

■ Joi, 23 aprilie 2026, orele 11-13, Zalău. Întâlniri cu profesori și elevi de la Colegiul Național „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” și Liceul Reformat „Wesselényi”.

■ Joi, 23 aprilie 2026, ora 18, Zalău, Sala Porolissum de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Recital poetic. Lansarea antologiei „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry 2026” (Editura AB Art). Momente muzicale cu Zsebők Csaba și coregrafice cu formațiile de dansuri „Meseșul” și „Terbete”.

■ Sâmbătă, 25 aprilie 2026, ora 9.30, Zalău, Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Concursul de recitare în limba română.

■ Pe perioada festivalului, cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău și al SC Transurbis SA, vom derula din nou proiectul „Autobuzul poeziei”, proiect ce presupune difuzarea, în format audio, pe autobuze Transurbis, de poezii citite în limba maternă de poeții invitați și nu numai.

A 24-a ediție a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry” este organizată de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și UDMR Sălaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Filialei Cluj și Reprezentanței Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, SC Transurbis SA, Colegiului Național „Silvania” Zalău, Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Liceului Reformat „Wesselényi” Zalău, Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, Liceului Unitarian „János Zsigmond” Cluj-Napoca, Colegiului Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca, Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca, Halmosi Sándor, Editurii AB Art Budapesta, Balázs F. Attila, Fort Silvan, Asociației „Curierul timpului”.

