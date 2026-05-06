Zălăuanii pot scăpa gratuit de deșeurile electrice

Până în data de 29 mai, în Zalău, RLG by Reconomy și Primăria Zalău desfășoară o campanie gratuită de colectare a deșeurilor electrice. Scopul campaniei este gestionarea rațională a acestor deșeuri, respectiv colectarea separată, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea lor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Punctul de colectare este pe strada Fabricii nr. 30B și funcționează de luni până vineri între orele 8 – 16. Deșeurile voluminoase vor fi ridicate de la domiciliu. Detalii suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0756 030 602 sau la 0753 044 316.

