Covorul cu narcise din Plopiș

Centrul Turistic al comunei Plopiș prezintă într-un mod frumos un loc ce merită descoperit, văzut, admirat, dar ferit de nesimțirea omului. Este o poiană, un colț din natură în care primăvara cresc narcise. Podoabe ale anotimpului renașterii. „Într-un colț liniștit al comunei Plopiș, ascunsă de ochii grăbiți ai lumii și înconjurată de pădure, se află o poiană aparte, care îmbină natura cu povestea locului. La prima vedere, este un spațiu simplu, scăldat în lumină, însă primăvara devine un adevărat spectacol: pământul se acoperă cu flori albe de Narcissus poeticus, cunoscute popular ca narcise. Ceea ce face această poiană cu adevărat specială nu este doar frumusețea florilor, ci istoria ei tăcută. Se spune că în acest loc ar fi existat cândva o casă, poate o gospodărie modestă, pierdută în timp. Astăzi, construcția nu mai există, dar narcisele au rămas, înflorind an de an, ca o amprentă vie a trecutului. Este ca și cum natura a păstrat memoria locului, transformând-o într-un tablou delicat și efemer”, se arată în prezentarea centrului. Narcisele pot fi admirate în lunile aprilie și mai, perioadă în care poiana se transformă într-un covor alb, iar parfumul fin al florilor plutește în aer.

Sursa foto: Centrul Turistic Plopiș