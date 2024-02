Zălăuanca Raula Mureșan, femeia de afaceri, viața printre cărți și dorința de a face bine

Citește, citește mult, este pasionată de lectură și crede că cititul îl îmbogățește pe om, îl face mai bun și mai puternic în fața unor eventuale capcane. Coordonează Hanul Drumeților, primul restaurant privat deschis în Zalău după Revoluția din 1989, o afacere pe care a moștenit-o de la părinții săi. Raula este mamă, este antreprenor, dar își face timp și pentru citit. Anul trecut a împrumutat de la Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj 320 de cărți. O cunosc de câteva decenii, de pe vremea când părinții săi coordonau restaurantul situat la ieșirea din Zalău. Facem parte din aceeași generație. Ne mai intersectăm uneori, ne salutăm și cam atât.

Auzisem că organizează de câțiva ani campanii de sprijin pentru copii vulnerabili și femei, multe victime ale violenței domestice. Aflasem și că este pasionată de lectură. De multă vreme voiam s-o intervievez, dar lipsa timpului a ajuns principalul meu inamic. Numai că, zilele trecute, am primit invitația de a participa la festivitatea de premiere a celor mai fideli cititori de la Biblioteca Județeană. Într-un cadru festiv, sălăjenii care au citit și împrumutat anul trecut cele mai multe cărți au fost premiați, le-au fost acordate diplome. Printre cei felicitați s-a numărat și Raula. A acceptat să stea de vorbă cu mine, să-mi povestească despre pasiunea sa. Am întrebat-o câte cărți a citit și de unde pasiunea asta pentru lectură. Mi-a spus că nu le ține evidența, că nu știe exact câte cărți a citit într-un an, dar își amintește perfect cum a început pasiunea pentru carte, pentru citit. Înainte de 1989, tatăl său avea biroul în apropiere de sediul bibliotecii, citea mult, îi plăceau cărțile. Atunci, cărțile erau singura posibilitate pentru a te documenta, pentru a afla, pentru a descoperi lumea. Părintele sălăjencei cumpăra foarte multe cărți, iar zălăuanca a crescut printre cărți, într-o familie în care se citea. Raula este convinsă că tatăl său i-a insuflat această pasiune pentru lectură. Pasiunea pentru carte a tot crescut și continuă să se dezvolte. Femeia de afaceri a împrumutat multe cărți și de la Biblioteca Județeană pentru a le citi copiilor săi. Voiam să aflu cum reușește o femeie antreprenor să-și găsească timp și pentru citit.

Dorința de a ajuta oameni

Am discutat și despre acțiunile caritabile. De ani buni strânge încălțăminte, alimente, medicamente, haine și alte bunuri pentru copii defavorizați, pentru femei singure și pentru victimele violenței domestice. Partenera mea de discuție crede că cel mai frumos lucru pe care îl poți face în această lume este să ajuți, să întinzi o mână de ajutor celui căzut. În opinia Raulei, este mai important să dăruiești decât să primești. În timp ce noi vorbeam, biblioteca s-a umplut de tineri, de adulți, de iubitori de carte. Urma festivitatea de premiere. Este important să învățăm de la astfel de oameni. În pofida agitației cotidiene, a problemelor și a programului de muncă, mai sunt oameni care își găsesc timp și pentru a acumula bogăție spirituală, sufletească, iar lectura este o modalitate sigură de a deveni mai bogat. Felicitări, Raula!