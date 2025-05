VIDEO: Povestea unui sălăjean de succes: am pornit de la o oaie șchioapă

În copilărie avea grijă de oile părintelui său. A venit momentul să se ducă la tatăl său și să-i ceară o mioară. A primit o oaie șchioapă, iar asta l-a impulsionat. A început cu o mioară bolnavă și a ajuns un fermier de succes.

Acum, sălăjeanul Gal Jozsef din localitatea sălăjeană Archid are sute de oi, utilaje agricole moderne, lucrează o suprafață importantă de teren agricol și nu s-a gândit niciodată să plece din țară. De ce? Simplu. Sălăjeanul crede că România are un potențial agricol uriaș, dar nu este valorificat la adevăratul său potențial. Zilele trecute, inginerul Ioan Cherecheș m-a poftit la drum.

Aproape lunar ieșim, mergem în teren, stăm de vorbă cu fermieri, încercăm să vedem ce fac acești oameni, cu ce probleme se confruntă, ce produc, cum, care le sunt supărările. Așa am ajuns în comuna Coșeiu, la Archid. „Johnel”, așa cum îi spun prietenii inginerului sălăjean, a oprit mașina între niște dealuri de un verde minunat. Acolo, în vale, lângă o adăpătoare, păștea liniștită o turmă de oi, animale foarte frumoase, sănătoase. Rupeau lacome din iarba deasă și grasă.

La umbra unui stufăriș se odihneau ciobanul și câinii, paznici neînfricați. Ne-au fixat cu privirea, dar s-au liniștit repede la vederea stăpânului. Au venit la noi, aveau chef de joacă. Undeva, din mijlocul turmei, câțiva berbeci arătau de parcă erau stăpânii locului: masivi, coarne răsucite și groase, lână curată și deasă. Jozsef și-a privit mioarele de parcă erau comorile sale. Îi sunt foarte dragi.

Cele mai multe sunt din rasa „Țurcană”, una dintre cele mai vechi rase de oi din țara noastră, recunoscută pentru rezistența la boli, dar și pentru calitatea cărnii și adaptabilitatea la condițiile climatice din țara noastră. Este un efectiv de animale atent selecționate, totul sub supravegherea specialiștilor, unul dintre ei fiind inginerul Ioan Cherecheș. „Nu m-am gândit să renunț, să plec din țară pentru a munci în altă parte. De copil fac asta, am început în copilărie și iată că sunt bine, cred că am reușit ceea ce mi-am propus. Nimic nu este imposibil atunci când îți place ceea ce faci. Am reușit, dar nu singur. Îmi sunt alături familia și Domnul”, mi-a spus sălăjeanul.